DSE放榜｜鐵路迷羅同學到恒大、樹仁報新傳系　冀做電視台記者

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，憑「屯馬開通真的很興奮」一歌而紅遍網絡的鐵路迷羅同學（羅哲琛），亦是應屆文憑試考生。他今早接過成續單後，由於成績未如理想，便前往香港恒生大學報讀新聞及傳播學系，更即場獲取錄。羅同學表示，對於即時獲取錄感到意外和興奮，並指過往曾多次受訪，因而加深對傳媒工作的認識，希望日後能擔任電視台記者。

羅同學今早獲恒大取錄後，下午再到樹仁大學報讀新聞及傳播學系。他強調，現時仍未就院校作最終決定。



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形容同屆考生學業「與病毒共存」

羅同學今早6時15分起床，迎接放榜日。他兩日前已在社交媒體表示，心情十分緊張，希望成績足夠入大學。他又指，過去兩年半受疫情影響，不時停課，形容：「我們這屆考生的學業『與病毒共存』」。他當時稱，放榜是一個里程碑，「人生總會遇着不少挑戰，最重要是努力面對」。

羅同學今日到恒生大學報讀新聞及傳播學系。（香港電台圖片）

因多次受訪了解新聞工作 非常關心時事

羅同學坦言，由於成績未如理想，放榜後便立即到恒生大學報讀新聞及傳播學系，並即時獲得取錄。問到為何揀選新傳系，他解釋過去有多次受訪經驗，令他更了解新聞工作，而且本身非常關心時事，每天都觀看電視新聞。他續指，在2019年反修例示威起開始留意時事，「都想知道香港發生乜嘢事」；到2020年疫情爆發後，更明白時事的重要性，並開始養成幾乎每日收看新聞的習慣。

羅同學於下午時分到樹仁大學，同樣報讀新聞及傳播學系。他表示，強調現階段未決定揀選哪一間院校。

恒生大學協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹表示，她並沒有面試羅同學，只要任何學生的成績合符入大學標準，再通過面試便有機會入讀。她相信為同學面試的老師，其收生標準都相當一致，只要學生達到收生要求，便能成功入讀。

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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