疫情．最新｜個案破四千　張竹君：社區多隱形傳播　預告增強檢

本港單日確診個案破再破四千宗，今日（21日）新增4375宗確診，包括299宗輸入，多3宗死亡個案。學校呈報新增414宗。

由於現時確診個案多，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區有相當多隱形傳播，呼籲市民盡快打第三針，並預告會增加強制檢測，以盡快找出個案。



昨日疫情總覽：

疫情．最新｜63座大廈納強檢 政府不再要求曾到爆疫食肆人士檢測

▼7月20日強制檢測公告▼



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▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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【17:07】香港仔鴨脷洲邨利滿樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（22日）上午約十一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:02】醫院管理局總行政經理李立業表示，現時每日入院約150人，留院病人一直上升，由1000到目前逾1200，壓力較大，已有預案，醫院病床現時有規劃，如隨疫情上升，入院增加，會調動多些病床，牽涉服務調整，包括非緊急服務，有實名人力調動預案，需有一定數目員工調至北大嶼醫院、亞博及社區隔離設施，以增加處理病人數量。有服務支援居家確診者，包括遠程診症，會識別合適病人，用HA GO提供服務。

【16:51】學校呈報新增414宗，涉335間學校，包括330名學生及84名教職員，193間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下兩間學校的個別班級停課一周：

1)香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校：5A班有25學生，三人確診

2)順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園：K3B班有28學生，三人確診

【16:50】張竹君表示，今日個案逾4000宗，有上升趨勢，憂慮對醫管局的醫療服務構成壓力，本港打三針比例不高，只有66%，特別是老人家70至79歲 只有59%，85歲以上38%，有待改善，未打足三針，呼籲市民盡快打，現時多個案，社區有相當多隱形傳播，政府會加強做強檢，增強制檢測公告，市民留意公告做檢測，希望早及現、隔離、治療，減低重症及死亡率，不適要求診，做測試減低風險。

現時個案數字都是向上，只不過並非如第五波在2及3月時上升這麼快，但觀察到慢慢有向上升趨勢，約兩周左右翻一番，未見向下趨勢。

【16:42】多三宗死亡個案，分別1男2女，年齡介乎93至99歲，三人都打了兩針。

1)93歲男性，有高血壓及心房顫動，亦有肺病及腦退化，經伊利沙伯醫院急症室入院，當時有精神狀況差，不清醒及腳腫，7月2日快測陽性，7月19日入院篩查核酸檢測陽性，CT 值大過30，情形似中風，肺沒有花，心臟發大，呼吸差，血氧跌，急救無效，7月19日過身

2)93歲女性，有高血壓、腦退化，7月1日在瑪麗醫院急症室因發燒入院，自行快測陽性，CT 值20，氣促、心臟酵素有升高，心肌梗塞，情況一度穩定，7月13日轉馮堯敬醫院療養，其後死亡

3)99歲女性，有高血壓、糖尿，腦退化。伊院急症7月8日入院，指定診所轉介，7月3日快測陽性，7月8日入院，CT值小於 20，入院後處方特效藥等，情況持續惡化，20號上午死亡

【16:30】本港單日確診個案破再破四千宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（21日）新增4375宗確診，包括299宗輸入，有多3宗死亡個案。

【14:25】立法會衞生事務委員會今日（21日）舉行特別會議上，立法會議員葉劉淑儀提到，港大微生物學系講座教授袁國勇等四名專家，日前聯名建議逐步放寬社交距離措施，以透過自然感染與疫苗接種產生「混合免疫」。



醫務衞生局局長盧寵茂回應稱，政府會繼續與專家溝通，並強調應在專家委員會内充分溝通後，再有系統地和公眾解釋。他補充專家委員會將盡快進行首次會議，之後會統一發布消息，令公眾不會在不同來源收到混亂訊息。

▼7月21日 勞福局局長孫玉菡在教育及職業博覽談及院舍檢疫安排▼



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【14:20】隨著近日疫情反彈至單日確診逾3,000宗水平，政府計劃加強院舍防疫措施。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）表示，本星期稍後時間會親自與業界開會及講解，商討加強院舍做核酸檢測安排，包括加密次數等，亦會收緊防疫安排，以及加強院友接種率等，相關安排屆時會適時公布。

【11:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（21日）表示，昨日24小時內新增12宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店11例，屬於管控中發現；密切接觸者0例、全民核酸及重點人群發現的陽性1例、其他人群有0例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,795例。

【07:35】大埔大埔廣場宜富閣今早（21日）解封，其間645人士接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

