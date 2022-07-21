疫情．最新｜連續八日破三千宗 染BA.4/5或BA.2.12.1不用送隔離
撰文：黃金棋 林穎嫺 孔繁栩 黃煦緻
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本港新冠肺炎疫情回升，已連續八日單日確診逾3000宗。昨日（20日）新增3,805宗確診，包括180宗輸入，另有多1宗死亡個案。
昨日疫情總覽：
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▼7月20日強制檢測公告▼
+3
▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼
+3
▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼
+12
▼7月10日起強制檢測公告▼
+94
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