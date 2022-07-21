安安離世｜陪伴港人23載　大熊貓「安安」今與世長辭　終年35歲

陪伴港人23載的大熊貓「安安」，近日健康情況持續轉差。海洋公園今早（21日）表示，已於今早8時40分為安安進行安樂死，終年35歲，即人類的105歲。



▼7月21日 安安與世長辭終年35歲▼



▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



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海洋公園今早表示，以哀痛心情宣布，在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安於今日與世長辭，享年35歲，等同於人類105歲高齡。

安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，7月17日開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲料。與此同時，牠的活動量大幅減少，休息時間亦相對增加。對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。

不幸地，安安的身體狀況變得十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。海洋公園獸醫總監馬伯樂於上午8時40分，在安安位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。

安安與雌性大熊貓佳佳在1999年3月11日一起抵港，佳佳於2016年逝世，享年38歲，是全球在人類照顧下最長壽的雌性大熊貓。海洋公園感謝國家送贈珍貴的大熊貓予香港特別行政區，這個瑰贈彰顯中央對特區的關愛。

海洋公園公司主席龐建貽表示，衷心感激有機會在這些年照顧安安和佳佳，相關安排令海洋公園發展成為大熊貓保育的一個重要基地。安安和佳佳這對長壽大熊貓自1999年進駐海洋公園以來一直擔當著保育大使的重任，協助公園宣揚自然生態和保育知識。

龐建貽稱，安安與公園共同成長，作為海洋公園大家庭不可或缺的一員，牠與廣大市民及來自世界各地的訪客建立了深厚的友誼。多年來，安安為大家帶來無數歡樂回憶，大家將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影，亦感謝公園動物和獸醫團隊日以繼夜守護安安，相信公園的訪客會與我們一起向安安致以最後的敬意。

龐建貽又指，安安較一般大熊貓長壽，牠的一生印證了海洋公園對大熊貓提供最卓越護理及醫療的承諾，以及中國大熊貓保護研究中心過去多年作為公園重要夥伴的成果。未來，居於「大熊貓之旅」的盈盈樂樂會繼續圓滿安安佳佳的使命。

海洋公園將在「香港賽馬會四川奇珍館」及公園Facebook專頁上設置弔唁冊，讓訪客悼念這位深受愛戴的動物大使。

今年35歲的安安，已相等於人類105歲，為全球在人類照顧下最長壽的雄性大熊貓，可謂是「百歲熊瑞」。

海洋公園日前曾指，安安近日出現食慾不振的情況，過去數周均無法現身展館，並形容安安：「冇咩精神同粉絲見面。」《香港01》7月14日亦曾到海洋公園直擊安安情況，見牠願意進食竹葉，但時間並不長，隨即便躺在地上不動。

1999年香港回歸兩周年，中央送贈大熊貓「佳佳」和「安安」予香港作為賀禮。當時20歲的佳佳和12歲的安安，於3月11日首次踏足香港，從此展開居港生活。當中佳佳因健康急劇轉差，海洋公園獸醫於2016年10月為其安排安樂死，「四川奇珍館」居所內安詳離世，終年38歲。

居港第一代大熊貓安安、佳佳陸續與世長辭，現時海洋公園內剩下2007年中央贈港作為慶祝回歸10周年的大熊貓「盈盈」、「樂樂」。