陌生男殘廁要5歲女為他口交　要讓他感到舒服為止　認非禮候判

5歲女童往上補習班，途中在商場遭上陌生男，之後被帶到殘疾人士廁所內大肆非禮，包括被脫光衣服及為陌生男口交以讓他感到「舒服」。女童母親發現女兒未有上課，在商場找回女兒後報警。陌生男被警方查問時自爆詳細案情，更稱女童為他口交時覺有10秒性高潮。他今（21日）在區域法院認罪，法官把案押後至8月4日判刑，以待被告的其心理、精神及背景報告，及女童的創傷報告，被告須還押候判。

被告余嘉明（31歲），承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指其於2021年4月26日，在天水圍一商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。

女童X上補習班途中遇上陌生男

案情指，女童X當日由母親的朋友接送往上補習社，惟其友人因有事處理，只把女童送至1樓，並叫女童自行上3樓的補習社。X的母親Y於下午1時30分接獲補習社通知，指其女兒並未有出現，X母便到商場要求查看閉路電視，約在下午2時15分知悉其女兒已回到補習社。X母之後問女兒發生何事，X稱被一位叔叔帶到天台公園玩，之後兩人又一同去到殘廁。當母親問到叔叔有沒有進一步行動時，X保持沉默，Y便帶女兒報警。

稱下體腫脹叫X讓他舒服

警方在調查時，被告認在殘廁內脫下他和女童X的所有衣物和口罩後，並撫摸X的私處和臀部，他又舔X的耳朵和下體，更多次擁抱赤裸的X，之後又稱其下體腫脹和不適，要求X為他吸吮以讓他感到舒服。X依言照做，被告自言感到舒服才叫X停止。被告承認，女童X為他口交時，曾有長達10秒的性高潮，但否認曾射精或性交。

Ｘ稱不明白為何要脫光衣服

惟X卻稱感到口腔有分泌物，又說當時不願意亦不明白為何要脫光衣服，她感到十分羞恥，亦不願意為被告口交。Ｘ事後在認人手續中認出被告，化驗報告亦顯示在她口腔及身體各部分驗出被告的DNA。

案件編號：DCCC 693/ 2021