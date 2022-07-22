疫情．最新｜確診個案突破四千宗大關　張竹君料未來仍會翻一番

本港疫情反彈，昨日（21日）確診個案破再破四千宗，錄得4375宗確診，是第五波疫情回落以來再次創新高，當中包括299宗輸入個案，另外，本港再多3宗死亡個案，均是90歲以上長者。學校方面就呈報新增414宗。

由於現時確診個案多，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區有相當多隱形傳播，呼籲市民盡快打第三針，並預告會增加強制檢測，以盡快找出個案，她又指，現時個案數字都是向上，只不過並非如第五波在2及3月時上升這麼快，但觀察到慢慢有向上升趨勢，約兩周左右翻一番，未見向下趨勢。



昨日疫情總覽：

【08:22】香港仔鴨脷洲邨利滿樓今早完成圍封強檢，其間1933人接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案。

▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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▼7月21日確診大廈名單▼



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▼7月21日強制檢測公告▼



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▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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▼7月21日 勞福局局長孫玉菡在教育及職業博覽談及院舍檢疫安排▼



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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

