院舍收緊防疫措施業界稱年長訪客有困難　憂員工自行採樣影響結果

本港疫情升溫，政府公布加強院舍員工檢測及收緊訪客探訪要求， 其中訪客須提供探訪前48小時內的核酸檢測陰性證明。安老院舍經營者﹑安老事務委員會委員李輝指，新要求下，年長探訪者或有困難；就員工要自行採樣，業界也憂慮樣本的準確度，期望當局考慮安排專人上門採樣。



呼吸系統專科醫生梁子超則指，因為病毒潛伏期短，可短期內陰轉陽，每周一檢難取代員工每日上班前的快測。他相信，員工自行採樣應無問題，但關鍵在於當局要盡快回收、盡快出報告，以免令結果呈陽性的人在院舍逗留。



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長者頻密探訪做核酸檢測或有困難

李輝在電台節目《千禧年代》指，當局在本月19日已曾面見業界，講介新措施，至昨日當局正式公布。她認為，訪客探訪須提供探訪前48小時內的核酸檢測陰性證明，對於部分年長探訪者，「啲老夫探老妻、老妻探老夫，（他們）頻密上院舍，可能有困難。」她特別提到，年長探訪者在網上預約到社區檢測中心檢測方面或有困難。

期望當局派員上門檢測

至於員工加強檢測至每周一次，李輝指當局今次提出多一個便利的選擇，政府會為院舍提供核酸檢測套裝讓員工自行進行採樣，「業界覺得比之前進步」，不過，仍希望當局可為院舍提供有專人上門採樣的檢測服務，雖然業界在19日的會上有提出，但當局僅稱暫時安排上已有多一個選擇，未考慮會派員上門。

李輝稱，有套裝自行採樣，或可理解為對員工較方便的安排，當局也有短片向業界講介如何使用套裝，但業界對於自行採樣的準確度有憂慮，也擔心有人會因為「怕陽性，檢測時無咁認真。」她也擔心採樣後的樣本存放及收取，「員工有唔同更次，天時熱又會唔會影響？」

安老事務委員會委員、兼院舍經營者李輝（蘇煒然攝）

專家稱入院舍最好「雙重要求」 核酸檢測加快測

呼吸系統專科醫生梁子超在同一節目上指，新措施要求員工每周一檢，對防止病毒流入社區「有啲幫助，但幫助唔會特別大」，因為病毒潛伏期短，可短期內陰轉陽，每周一檢難取代員工每日上班前的快測。他續指，最好都是「雙重要求」，要求進入院舍的人持有48小時內的核酸檢測陰性證明，並在探訪前做快測。

呼吸系統專科醫生梁子超（資料相片/林若勤攝）

他提出，現時香港做不到閉環，但仍期望院舍員工及訪客盡量不要參與太多高危活動，減低將病毒帶入社區的可能，新安排下員工有自行採樣的選擇，比要他們經常到社區檢測好。他相信員工經常使用檢測套裝，使用上問題應該不大，關鍵反而是在於當局要盡早回收樣本、盡早出報告，以免令結果呈陽性的員工逗留在免舍，「如果拎又半日，等又半日，之後先知報告，佢等咁耐其實又係院舍，咁做同無做分別唔大。」

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社署昨日收緊院舍防疫措施

社署昨日傍晚宣布，8月1日起，所有院舍訪客必須出示48小時內的核酸檢測陰性證明，才可到院舍探訪；8月28日起，訪客的打針要求收緊至與「疫苗通行證」看齊，即一般不曾染疫的市民須打齊三針才可到院舍探訪。惟體恤探訪可維持原有安排。

另外，所有院舍員工下周三（27日）起，核酸檢測安排由每兩周一檢，改為每周一檢，每日上班前仍需進行快測，結果呈陰性方可上班。

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