疫情｜梁子超：料兩周後確診或過萬宗　當局追蹤、防控工作顯吃力

本港確診個案升破4000宗，呼吸系統科專科醫生梁子超今早（22日）在電台節目上指，近來確診個案多，當局的追蹤、防控工作有些吃力，或令疫情持續反彈，並指出現時變異病毒在社區擴散，料兩星期後確診個案有機會達五位數字。



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梁子超指出，本港6月初的疫情每星期上升九成，至近期每星期上升兩成，疫情延續，個案多，令當局的追蹤、防控工作有些吃力，或令疫情持續反彈。現時變異病毒在社區擴散，若兩周後增至現時的32倍，感染變異病毒株個案有機會追上BA2.2病毒株的個案數字，「新加舊，個案有機會去到五位數。」

他續指，現時己要為疫情準備，不單止是醫院為確診者預備人手及設施，也要考慮如何照顧其他病人。防控工作也需要大量人手，他認為需要考慮如何在社區動員，找後備人手。

梁子超表示，若要爭取時間讓未市民接種疫苗，或想病毒傳播平均，防控上是需要在高速傳播的渠道作攔截。（資料圖片 / 林若勤攝）

就當局有意增加強制檢測公告的地點數目，梁子超認為相關措施重要，因現時病毒傳播並不平均，在人群聚集的地方特別多，如多層樓宇、表列處所、學校等。若要爭取時間讓未完成疫苗接種的人接種疫苗，或想病毒傳播平均，防控上是需要在這些高速傳播的渠道作攔截，令個案上升放緩，也讓社區有時間透過疫苗接種及自然感染產生保護。

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