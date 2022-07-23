疫情．直播｜增4265宗確診　包括231宗輸入　多7宗死亡個案

本港連續三日確診個案破四千宗，今日（23日）增加4265宗確診個案，包括231宗輸入，多7宗死亡個案。



本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案連續第二日破四千宗。本港昨日（22日）增加4,270宗確診個案，包括180宗輸入，多6宗死亡個案，衞生署料按趨勢將倍增。



消費券第二期今日（23日）截止申請，合乎資格人士如未登記，今日內必須辦理；已領取第一期消費券的市民，如欲修改領取的支付工具，也須在今日作出申請。



昨日疫情總覽：

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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【16:42】醫院管理局總行政經理李立業表示，現有1275人確診病人留醫，當中新增 168名確診留醫病人，目前10名病人情況危殆，今日呈報7宗死亡個案。

呈報1宗在家死亡個案，一名94歲長者，之前打兩針科興，最後一針6月注射，與家人住西貢，有腦退化、哮喘，要長期吸服藥物，一直有覆診，需人照顧生活，平日健康不太好，家人7月6日確診，7月7日 快測陽，7月8日在家暈低，在家過身，法醫判斷可能與新冠感染有關。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（23日）增加4265宗確診個案，包括231宗輸入，多7宗死亡個案。

【11:58】澳門今日（23日）起至7月30日有限度復工復市，包括賭場等可以有限度營運。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，昨日24小時內新增5室陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店4例，屬於管控中發現；密切接觸者0例、全民核酸及重點人群發現的陽性1例、其他人群有0例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,805例。

【09:54】本地疫情持續上升，政府抗疫專家顧問劉宇隆今早（23日）在電台節目指，近日一老一幼兩個群組的入院人數均有增加，兩群組平均每十人有一個入院，擔心若有有爆發，會對醫療系統會造成很大負荷。當局會盡快在冬天前找出未接種疫苗的80歲以上人士，也會爭取為3歲以下兒童提供可接種疫苗。

【07:35】深水埗白田邨麗田樓今早解封，約1700人接受了檢測，當中共發現14宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月22日 2022香港書展在第三日情況▼



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【08:00】最新一輪消費券將於8月7日派發，各營辦商均推出最新優惠吸引市民轉會，周六（23日）為轉會及新登記開放的最後一日，市民可把握最後機會，到政府消費券計劃網站，或8個臨時服務中心辦理手續。

下文將介紹網上轉會詳情及附上所有中心的地址，以及多個轉會優惠。例如PayMe的消費券用戶，只須在HKTVmall APP買滿300元，便獲100元折扣券；WeChat Pay HK用戶亦可加碼獲得7-Eleven便利店及惠康超級市場的獲家優惠。

▼轉會步驟一覽▼



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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月19日起強制檢測公告▼

