最熱大暑｜無懼熱爆訪迪士尼慶寶寶生日　家長：帶消暑三寶防中暑

在副熱帶高壓脊支配下，本港持續天晴酷熱，下午時份，天文台錄得市區達34.9度高溫，打破最熱大暑紀錄，新界部份地區氣溫上升至35度左右。不過，不少市民無懼酷熱天氣，帶備水、風扇及退熱貼的消暑三寶到香港迪士尼樂園遊玩。有市民表示，只會選擇玩室內遊戲，但不會因天氣酷熱而不到樂園；亦有市民笑言園內的廁所有冷氣供應，若果太熱可以入內避暑。



▼7月23日 市民無懼酷熱天氣到迪士尼樂園遊玩▼



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持全年證每周一訪不怕中暑 只選室內遊戲

一家三口到樂園的王小姐表示持有全年證，所以每星期都會與小朋友到樂園遊玩。她並不擔心小朋友會中暑，直言「喺邊度都會中」，又說他們會選擇只玩室內的機動遊戲設施。

市民王小姐：有啲地方熱浪會死人 香港唔會咁嚴重住

她說，園內有室內地方，可以「涼冷氣」，不會因天氣持續酷熱而放棄或減少到訪樂園，又認為全球暖化的情況很嚴重，已預計往後日子會越嚟越熱：「有啲地方有熱浪會死人，香港唔會咁嚴重住，但都阻止唔到天氣繼續熱落去。」

備水、風扇及退熱貼 看完煙花滙演才離開

市民陳先生同樣一家三口到訪樂園，他表示為慶祝小朋友生日，所以今日前來遊玩，相信觀看完晚上的煙花滙演，才會離園。陳先生説，已帶備水、風扇及退熱貼等「消暑三寶」，以防小朋友中暑，又指稍後會到有冷氣的地方，稍作休息及充飢。

▼7月22日 天晴酷熱上水下午3時創38.1度高溫▼



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市民陳小姐與家人特意購買門票入園玩樂，並表示園內有冷氣地方，所以不擔心中暑，而且自備了多部風扇，相信問題不大。

有人稱會「飲多啲水」 太熱可入廁所避一避：因為有冷氣

至於市民陳先生就陪同家人一起到樂園遊玩，認為「飲多啲水」能夠防止中暑，更笑言園內的廁所有冷氣供應，倘若太熱可以入內避暑。