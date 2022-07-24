疫情．最新｜連續三日單日確診逾4000宗　變種BA.4/5個案比例上升

香港連續多日酷熱，更創下最熱大暑紀錄，但香港疫情未見緩和，在今日（24日）之前，已連續三日錄得單日確診個案超過4000宗，昨（23日）新增4265宗確診個案，包括231宗輸入個案，並多7名病人離世，平了5月以來死亡人數單日最多紀錄。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，根據變異病毒株監察趨勢顯示，變種病毒個案有略為上升跡象，其中感染BA.2.12.1病毒個案佔整體約2.5%，BA.4/5亦升至佔1.4%。



昨日疫情總覽：

▼7月23日市區最高34.9度成最熱大暑▼



+ 2

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



+ 5

▼7月19日起強制檢測公告▼



+ 37

▼7月23日 市民無懼酷熱天氣到迪士尼樂園遊玩▼



+ 4

▼7月22日 2022香港書展在第三日情況▼



+ 11

▼7月22日 上水熱爆氣溫達38.1度▼



+ 3

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼

