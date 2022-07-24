疫情．最新｜連續三日單日確診逾4000宗 變種BA.4/5個案比例上升
撰文：孔繁栩 黃煦緻 冼茗慧 王潔恩 黃偉倫 林澤鋒
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香港連續多日酷熱，更創下最熱大暑紀錄，但香港疫情未見緩和，在今日（24日）之前，已連續三日錄得單日確診個案超過4000宗，昨（23日）新增4265宗確診個案，包括231宗輸入個案，並多7名病人離世，平了5月以來死亡人數單日最多紀錄。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，根據變異病毒株監察趨勢顯示，變種病毒個案有略為上升跡象，其中感染BA.2.12.1病毒個案佔整體約2.5%，BA.4/5亦升至佔1.4%。
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