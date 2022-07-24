疫情．最新｜65幢大廈納強檢公告　西灣河逸濤灣4幢全上榜

香港連續多日酷熱，更創下最熱大暑紀錄，但香港疫情未見緩和，在今日（24日）之前，已連續三日錄得單日確診個案超過4000宗，昨（23日）新增4265宗確診個案，包括231宗輸入個案，並多7名病人離世，平了5月以來死亡人數單日最多紀錄。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，根據變異病毒株監察趨勢顯示，變種病毒個案有略為上升跡象，其中感染BA.2.12.1病毒個案佔整體約2.5%，BA.4/5亦升至佔1.4%。



昨日疫情總覽：

西灣河逸濤灣全部4幢都納入強檢名單。(網上圖片)

【21:40】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜。因有居民確診而被納入強檢名單的大廈有58幢，將軍澳佔4幢，分別為善明邨善智樓、澳新都城 2 期 5 座、將軍澳廣場 1 座及維景灣畔 3 座；馬鞍山也有3幢上榜，為錦鞍苑寶鞍閣、馬鞍山中心 2 座及聽濤雅苑 4 座。紅磡半島豪庭 5 座和葵涌荔景紀律部隊宿舍2座居民須檢測，前九廣鐵路員工宿舍、社會房屋大埔策誠軒 I 座也上榜。

西灣河及柴灣7幢樓宇污水樣本檢測呈陽性，疑有隱形病人，因而納入強檢名單。有關樓宇為逸濤灣春瑤軒、夏池軒、秋盈軒、冬和軒，以及柴灣樂軒臺3座及5座、柴灣興華(二)邨樂興樓。

任何人在7月18日至24日曾身處名單上大廈超過兩小時，都需在明日或後日（25至26日）前往進行核酸檢測。

▼7月24日強制檢測公告詳情▼



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【21:33】衞生署衞生防護中心今日（24日）晚上更新確診大廈名單，再有2,358幢大廈新上榜，當中以元朗區佔最多，達234幢，當中天水圍嘉湖山莊共達14幢上榜；第二及第三位則是沙田和觀塘區，當中大圍名城合共有7幢有人染疫，包涵屋苑的全部期數。



此外，今日繼續有不少酒店在名單內，包括金鐘港麗酒店、旺角香港康得思酒店等。

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【17:44】政府今日（24日）公布南區、屯門區、觀塘區有範圍污水監測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及碧瑤灣、貝沙灣一至六期、薄扶林花園、蝴蝶邨、友愛邨、秀茂坪邨等，35萬居民及工成人員要做快速檢測。南區的範圍也包括香港仔西安街和崇文街附近一帶住宅上榜，連香港仔天后廟都納入今次污水檢測範圍。

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【16:55】張竹君指，手上沒有強檢的陽性比率數字，但的確見到近日陽性比率一直上升。當局會繼續加強檢公告的目標。

【16:45】張竹君指，據過往趨勢，確診數字在每2至3個星期都會「翻一番」，希望數字不會急升太快，呼籲港人緊守防疫措施。

至於猴痘疫情已在多個國家出現爆發，已被世衞列為國際關注突發公共衞生事件，張竹君指政府會加強監測及教育工作，相關同事正商討疫苗盡早供應予香港的細節，並會將世衞的決定及建議寫信予醫生，通知監測情況、病例定義。

她指，患者會發燒、嚴重頭痛，肌肉痛，淋巴結腫大。發燒幾日後口潰陽，身體出現皮診，潛服期達5-21日，有國家是7-9日，市民要避免去受影響地方，與病人及動物接觸。如有接觸要留意，不適要盡快求醫。

【16:40】張竹君指，九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家，有一名院友及一名職員確診，4名院友要檢疫。

此外，另有4間殘疾人士院舍爆疫亦要有多人檢疫，分別是九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家宿舍、保良局鄭翼之中心、東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍、善導會秦石中途宿舍。

而仁濟醫院蔡衍濤小學，亦有一班6C班有3名學生中招，須停課一周。

張竹君指，疫情仍處於高位，未見回落跡象，呼籲全港市民要遵守防疫及隔離規定，勤洗手。她特別提到，近期長者死亡個案都未打針，80歲以上病死率超過16%，如打了三針, 少於1%，好大分別。如果有長者未打針，希望仔女及親友盡快帶他們打針。

張竹君及李立業交代最新疫情，7月24日呈報多8宗死亡個案。(冼茗慧攝)

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，單日增4064宗本地個案，另有輸入個案186宗，並錄得多8人死亡。

李立業指，現有1347名確診病人留醫，26名病人情況危殆，26人情況嚴重，3人正於深切治療部留醫。

他又指，醫管局呈報多8人死亡，年齡介乎75至103歲，其中有4人沒有疫苗接種紀錄。

政府在7月28日凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機前提早完成衞生署的網上電子健康申報，並取得二維碼。（資料圖片/蘇煒然攝）

【13:42】本港連續三日確診個案破四千宗，前食物及衛生局局長、行政會議成員高永文今日（24日）在電視節目表示，雖然Omicron致病及死亡率相對較低，目前確診數目亦未見幾何式上升，住院的嚴重病人數目亦僅以百計，反映疫情暫時未達嚴重地步。惟若確診數字升至過萬宗，嚴重及死亡率定然上升，強調市民千萬不要掉以輕心。

至於專家早前提倡的混合免疫方法，高永文指出，如何慢慢控制個案上升的數字，而不會出現大爆發，確保醫療系統能夠承受而不會「死咁多人」，仍存在相當多的疑問。另外，就即將推出的「紅黃碼」，高永文建議「黃碼」擴闊至密切接觸者及強檢人士，達至精準抗疫。

【12:55】本港疫情反彈，確診數字連續三日破4,000宗。財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌表示，在防疫原則下，大部分社會及經濟活動仍謹慎有序地進行。他相信書展這類主題式的大型展會能刺激額外的消費需求和帶來短期的就業機會。而即將發放的第二階段消費券，相信亦會發揮刺激市道，振興經濟的作用。

另外，本港就業市場近期稍有改善，4至6月份失業率為4.7%，比2至4月份的今年高位低了0.7個百分點。整體通脹情況仍大致溫和，6月份基本綜合消費物價通脹率為1.8%。不過，展望下半年，經濟復蘇的步伐和力度仍存在挑戰。

【12:50】政府公布，將由香港時間7月28日凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機來港前提早完成衞生署的網上電子健康申報並取得二維碼。推出改良版電子健康申報系統將有助政府逐步加強電子化核對及處理各項入境檢疫所需手續，從而精簡流程，減省來港人士在香港國際機場所需逗留的時間。

所有在香港時間7月28日凌晨零時或之後登上來港航班的人士，須預先在網上完成衞生署健康及檢疫資訊申報表，並在辦理登機手續時出示完成申報後生成的健康申報二維碼（可為二維碼的下載版本、屏幕截圖或列印本）供航空公司查核。健康申報二維碼的有效時間將為96小時，即來港人士可最早在預定抵港時間的前三天遞交申報表（例如星期四抵港的人士可由星期一開始遞交申報表）。

因應改良版電子健康申報系統的規定，來港人士透過網上系統，除申報各項健康及檢疫事項外，亦將需要提供完成疫苗接種證明文件、指定檢疫酒店預訂編號等入境檢疫所需資料。在系統試行期間，來港人士在登機時仍需按現行要求出示相關文件。他們如未能出示電子健康申報二維碼，在系統試行期間仍可登機來港。當系統試行完成並加強功能後，來港人士必須取得電子健康申報二維碼，方可登機來港。

政府準備在八月份內正式加強電子健康申報表系統及二維碼功能，逐步把各項登機前的文件確認程序電子化，包括經系統核對來港人士申報的疫苗接種證明和指定檢疫酒店預訂等相關資料，並將確認資料整合至電子健康申報二維碼，讓來港人士可憑該二維碼，進行登機前及抵達香港國際機場後所需的入境檢疫、「檢測待行」、閉環轉送往指定檢疫酒店等程序。

政府發言人說，今次試行有助逐步將入境檢疫程序以電子化方式處理，減少人手處理，從而減省輪候及出現樽頸的情況。稍後當電子健康申報系統加強功能後，已透過申報系統確認所需資料的來港人士，將可在機場內經『快線』通道以健康申報二維碼進行入境檢疫程序及獲安排登上指定檢疫酒店點對點交通。

政府發言人指，會繼續改善對抵港人士實施的檢疫及檢測措施，更精準地落實嚴謹的「外防輸入」措施，同時改善從海外地區抵港人士的檢疫安排，利便對社會經濟復常必要的人員往來。

【10:45】澳門應變協調中心表示，昨日（23）24小時內新增5宗陽性個案，自6月18日起累計共1,810例。第13輪全民核酸檢測已結束，結合重點區域核酸檢測，共採樣722,335人次，並已有檢測結果，累計共有2管混樣樣本呈陽性，其餘呈陰性。

另外，菲律賓駐澳門總領事館連續兩日發表聲明，指很多意見質疑澳門特區政府針對菲律賓籍人士做核酸檢測，涉種族歧視的問題，總領事館已表明認為有關措施純粹基於衞生理由，但仍有一些人將事件政治化，批評別有用心。

總領事館希望平息事件，稱完全同意澳門特區政府推行措施的理據，又指之前澳門特區政府對其他國籍人士都推行過同樣措施，並有成效，當時亦沒有人提出歧視問題。又再次呼籲在澳門的菲律賓籍人士全力配合，協助克服目前明顯的危機。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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▼7月19日起強制檢測公告▼



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▼7月23日 市民無懼酷熱天氣到迪士尼樂園遊玩▼



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▼7月22日 2022香港書展在第三日情況▼



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▼7月22日 上水熱爆氣溫達38.1度▼



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▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼

