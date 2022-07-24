張竹君料2至3星期確診數「翻一番」未見回落　未來或有猴痘輸入

第五波疫情反彈，連續第四日破4,000宗，今日（24日）新增4,250宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時疫情仍屬高位，未見回落跡象，預料2至3個星期確診數字會「翻一番」，即料接近逾8,000確診，並呼籲市民盡快接種疫苗及緊守防疫措施。



至於全球多國合共錄得逾1.4萬宗猴痘個案，張指，猴痘可經體液或飛沬傳播，患者主要透過與受感染動物、人或物件接觸才有機會受感染。猴痘的潛服期普遍為5至21日，患者通常會出現發燒、嚴重頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大的症狀。張表示，本港有機會出現猴痘個案，故提醒市民應避免前往受猴痘影響的地方，避免與病人或動物接觸。



今日新增4,250宗陽性，張竹君指出，根據以往趨勢推算，確診數字將會在2至3個星期「翻一番」，她希望數字不會升到太高太快。她又指，近期的死亡個案均未打針，尤其是長者。80歲以上的病死率超過16%，如若已接種三針，病死率則少於1%，並呼籲市民盡快接種疫苗。

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另外，猴痘現已被列為國際關注突發公共衞生事件，目前大部份個案均為男男性接觸者。當局6月初已公布應變計劃，亦正商討疫苗供應的細節。同時會將世衛的決定及建議，包括監測情況及病例的定義通知所有醫生。張竹君指出，猴痘可經體液或飛沬傳播，患者主要透過與受感染動物、人或物件接觸才有機會受感染，如被動物咬傷等。

衛生防護中心指，現時疫情仍屬高位，未見回落跡象，預料2至3個星期確診數字會「翻一番」，即料達至近萬宗確診。（冼茗慧攝）

猴痘的潛服期普遍為5至21日，而部份國家是7至9日。患者通常會出現發燒、嚴重頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大的症狀。發燒後幾日會出現口腔潰陽、身體亦會出現皮疹。張市民應避免前往受猴痘影響的地方，避免與病人或動物接觸。如有接觸要密切留意，感不適需盡快求醫，目前本港的化驗所有能力檢測病毒。

張又指，亞洲部分地區已有輸入個案，故香港亦有機會出現個案，希望不會造成社區蔓延。

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

