疫情．最新｜單日再逾4000宗 九龍華仁書院約20學生中招
撰文：王潔恩 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 冼茗慧 林澤鋒
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新冠肺炎疫情未見回落，本港昨日（25日）新增4,130宗個案，包括輸入個案224宗，連續五日新增逾4,000宗，未有回落迹象。
學校疫情愈趨嚴重，特首李家超母校、九龍華仁書院之前有一班因疫情已停課，衞生署昨日再公布，該校出現較大規模的傳播，當中排球隊有四人染疫，歌唱中班有11人確診、高班亦有四人感染，已要求排球班及歌唱班的學生暫時不要上課。
昨日疫情總覽：
▼7月25日 Mirror紅館首場演唱會▼
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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼
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▼7月23日 澳門有限度復工復市▼
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【08:00】香港及內地免檢疫通關無期，想經深圳灣口岸前往內地的旅客，必須網上預約深圳「健康驛站」檢疫酒店。原本要每日鬥快搶名額，令黃牛乘虛而入，7月10日起改為抽籤，每日2,000個名額，但港人、經香港前往內地的海外人士、滯留香港的內地人，一齊靠運氣抽籤。
廣東來港、在老人院做外勞的周小娟，因為疫情封關，近三年未有回內地探望家人，4月開始「搶驛站」都失敗，到周一（25日）合約到期仍未抽中，雖獲入境處批出臨時逗留簽證，但不能工作，微薄的積蓄亦難以應付香港住宿費用，進退兩難。
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▼7月19日起強制檢測公告▼
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