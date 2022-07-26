疫情．最新｜單日再逾4000宗　黃大仙慈正邨正怡樓解封揪20宗陽性

新冠肺炎疫情未見回落，本港昨日（25日）新增4,130宗個案，包括輸入個案224宗，連續五日新增逾4,000宗，未有回落迹象。



學校疫情愈趨嚴重，特首李家超母校、九龍華仁書院之前有一班因疫情已停課，衞生署昨日再公布，該校出現較大規模的傳播，當中排球隊有四人染疫，歌唱中班有11人確診、高班亦有四人感染，已要求排球班及歌唱班的學生暫時不要上課。



昨日疫情總覽：

▼7月25日 Mirror紅館首場演唱會▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【09:40】黃大仙慈正邨正怡樓解封，圍封期間約2140人接受檢測，當中發現20宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:35】九龍華仁書院出現歌唱班及排球班感染群組。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日表示，社交距離措施放寬，社區出現一定數目確診是意料之中，而學校等場所進行除口罩的高風險活動前應先進行快速測試，以減低風險。林又認為，醫管局研究收緊公立醫院探訪者的核酸檢測要求可加強保障留院病人，而當康復者比例越來越高，免疫逃逸機會亦會增加，但相信康復者探訪前亦需要做核酸檢測。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【09:15】隨著外地抵港人數增多，機場抵港人士最新可選擇以自費方式乘搭的士前往指定檢疫酒店。香港的士小巴商總會理事長周國強認為每日給予司機的1500元補貼不足夠，期望返港人數越多，生意會隨之而上升。立法會議員陳凱欣認為，點對點的士可減少人龍增加的感染風險，只要做好消毒，可減少病毒傳播，便利到回港市民。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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【08:00】香港及內地免檢疫通關無期，想經深圳灣口岸前往內地的旅客，必須網上預約深圳「健康驛站」檢疫酒店。原本要每日鬥快搶名額，令黃牛乘虛而入，7月10日起改為抽籤，每日2,000個名額，但港人、經香港前往內地的海外人士、滯留香港的內地人，一齊靠運氣抽籤。

廣東來港、在老人院做外勞的周小娟，因為疫情封關，近三年未有回內地探望家人，4月開始「搶驛站」都失敗，到周一（25日）合約到期仍未抽中，雖獲入境處批出臨時逗留簽證，但不能工作，微薄的積蓄亦難以應付香港住宿費用，進退兩難。

▼7月19日起強制檢測公告▼

