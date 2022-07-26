疫情．直播｜增4276確診　11學校有班別停課　包括九龍城民生書院

香港疫情持續在高位橫行，衞生防護中心公布，今日（26日）新增4276宗確診個案，包括3975宗本地個案及301宗輸入個案，連續第6日單日確診逾4000宗，另外再錄得6宗病人離世個案。澳門疫情則漸見放緩，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，當地昨（25日）24小時內新增2宗陽性個案，均在紅碼區和醫學觀察酒店管控中發現，社區面續清零。



昨日疫情總覽：

▼7月25日 Mirror紅館首場演唱會▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【16:44】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，變種病毒BA.2.12.1個案所佔比例升至 3 %，BA.4/5亦升至1.8%。

【16:42】今日新增524宗呈報個案，涉387間學校，有11間學校有班別須停課，包括：屯門青松侯寶垣中學、中華基督教會燕京書院及九龍城民生書院等。

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增4276宗確診，當中301宗為輸入個案。

【16:31】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，現有1425人確診病人留醫，當中新增 175名確診留醫病人，死亡個案則多6宗，死者年齡介乎84至97歲。

【15:20】新任保安局副局長卓孝業表示，截至昨日（25日）為止，竹篙灣隔離設施共有5,280人入住，7月單日最高入營人數高達863人。卓指，6月的確診數字「唔係好高」，當時竹篙灣僅2,000人入住，當時仍能以中央統籌方式管理。惟現時入住的隔離人士人數不斷上升，故需改變管理策略，7月開始試行「小區管埋」方式，將營地分為多個小區，每60至80個單位安排一隊職員負責跟進。他亦指，目前每日逾2,000名人員在竹篙灣工作，有需要時會增聘人手。

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【13:28】旅發局「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞將於本周四（28 日）中午 12 時起供市民領取。新一批限量獎賞涵蓋 48 個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題，種類選擇豐富，當中包括，炑八韓烤單一消費滿100元減75元、牛涮鍋特選25折優惠享用穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、Pricerite實惠門市購買家品滿250元减100元，以及75折購買海洋公園水上樂園入場門票等，名額有限，先到先得。

【11:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，政府現時每日仍舉行疫情記者會，但只以讀稿方式報告，效率很低，建議可改讓專家顧問提供分析性資料，協助社會了解疫情趨勢。他又提到現時大部份個案都是輕症，政府每日在疫情記者會公布確診數字已經沒有意思：「我覺得係可以取消，改為發放重點資訊，包括每星期整合封區強制檢測找出的個案數目等。」

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼



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【10:25】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（25日）24小時內新增陽性個案包括：紅碼區和醫學觀察酒店2宗，屬於管控中發現，而密切接觸者、全民核酸及重點人群、其他人群沒有發現個案，而自6月18日起累計，共有1,816宗個案。

【09:40】黃大仙慈正邨正怡樓解封，圍封期間約2140人接受檢測，當中發現20宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:35】九龍華仁書院出現歌唱班及排球班感染群組。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日表示，社交距離措施放寬，社區出現一定數目確診是意料之中，而學校等場所進行除口罩的高風險活動前應先進行快速測試，以減低風險。林又認為，醫管局研究收緊公立醫院探訪者的核酸檢測要求可加強保障留院病人，而當康復者比例越來越高，免疫逃逸機會亦會增加，但相信康復者探訪前亦需要做核酸檢測。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【09:15】隨著外地抵港人數增多，機場抵港人士最新可選擇以自費方式乘搭的士前往指定檢疫酒店。香港的士小巴商總會理事長周國強認為每日給予司機的1500元補貼不足夠，期望返港人數越多，生意會隨之而上升。立法會議員陳凱欣認為，點對點的士可減少人龍增加的感染風險，只要做好消毒，可減少病毒傳播，便利到回港市民。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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【08:00】香港及內地免檢疫通關無期，想經深圳灣口岸前往內地的旅客，必須網上預約深圳「健康驛站」檢疫酒店。原本要每日鬥快搶名額，令黃牛乘虛而入，7月10日起改為抽籤，每日2,000個名額，但港人、經香港前往內地的海外人士、滯留香港的內地人，一齊靠運氣抽籤。

廣東來港、在老人院做外勞的周小娟，因為疫情封關，近三年未有回內地探望家人，4月開始「搶驛站」都失敗，到周一（25日）合約到期仍未抽中，雖獲入境處批出臨時逗留簽證，但不能工作，微薄的積蓄亦難以應付香港住宿費用，進退兩難。

▼7月19日起強制檢測公告▼

