升中派位結果｜6成學生壓力大　逾半感抑鬱焦慮　盼父母多讚賞

升中統一派位將於明日（26日）公布結果，有機構調查發現逾6成小六生認為升中壓力大，超過一半學生更出現輕度至重度抑鬱及焦慮徵狀，而女生感到壓力、焦慮及抑鬱程度較男學生嚴重。過半受訪學生表示，希望父母「多讚賞，少責罵囉嗦」、「支持自己的想法」、「給予自由空間」等。



女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐姑娘（左）指疫情令學生少了面授課堂時間，影響知識吸收，要追上學業進度難度大增。（香港基督教女青年會提供）

香港基督教女青年會5月以問卷調查596位應屆中一學生及316位家長，結果發現63%學生及51%家長皆表示升中壓力大，根據抑鬱徵狀自我測量表（PHQ-9）和焦慮徵狀自我測量表（GAD-7），分別有55%和51%學生反映出有輕度至重度抑鬱和焦慮徵狀，問題遠比家長嚴重，家長於兩項測量的比率均低於3成。

調查同時指出女學生的壓力較男學生大，出現輕度以上抑鬱徵狀的比率達60%，出現輕度以上抑鬱徵狀的比率則達57%，兩項皆較男學生高11個百分點。

學生的升中壓力主要來自學業，包括應付測驗考試、成績未如理想、學科增加等。應屆中一生阿朗（化名）表示升中後花了約三個月才能適應新校園生活，由於功課量比小學大增，平均要花兩個小時以上才完成每日十多項功課，加上疫情下認識新朋友亦有困難，接受社工輔導後多參與校內活動建立歸屬感，以及校外暑期學術班及郊遊活動，問題已陸續有改善。

阿朗（化名）升中後功課量比小學大增，花了約三個月才能適應新校園生活。（香港基督教女青年會提供）

另一方面，學生遇升中困難時會與人傾訴，近6成學生首選是朋友，其次是不傾訴（37%）、與母親（28%）或父親（18%）傾訴。同時，超過一半受訪學生希望父母跟他們相處時，「多讚賞，少責罵囉嗦」、「支持自己的想法」以及「給予自由空間」。

女青家庭健康促進中心單位主任施倩俐表示，疫情令學生少了面授課堂時間，影響知識吸收，要追上學業進度難度大增。她建議，家長要調節對子女學業的期望，關心和明白子女升中「壓力」，並非只集中行為表現。而學生亦要有效分配時間，訂立對成績的合理期望，學懂接納自己在學業上或會有一時的退步。