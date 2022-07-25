急症科醫生涉進口未註冊疫苗　醫委員裁失德判除牌兩個月

急症科醫生司徒敬豪涉嫌分別於2017年及2019年，未有為疫苗辦理進口許可證，及存有未經註冊的疫苗，被控兩項專業失德。醫務委員會今日（25日）就事件召開紀律聆訊，最後裁定從普通科醫生的名單除名兩個月，緩刑12個月。



急症科醫生司徒敬豪涉嫌分別於2017年及2019年，未有為疫苗辦理進口許可證，及存有未經註冊的疫苗，被控兩項專業失德。（黃熙緻攝）

案情指，香港海關於2017年11月1日發現了一批合共50支的Gardasil 9 Vaccine疫苗注射器。該批疫苗並未獲得進口許可證，而收貨人為司徒敬豪。他向海關解釋指，疫苗是作示範之用，並在獲得許可證前已發貨。

海關在進一步調查發現，司徒曾於10月18日通過一間公司向衞生署申請200箱Gardasil 9 Vaccine的進口許可證。海關未有對其提出刑事指控，只充公相關疫苗。

2019年，海關及衞生署進行一項聯合行動，並在司徒敬豪管有的「香港急症中心有限公司」發現六支未經註冊的Gardasil 9 Vaccine疫苗注射器，海關充公相關疫苗。

急症科醫生司徒敬豪。（資料圖片／李慧娜攝）

控方：雖沒出售但有誤用風險

控方律師指，被告雖未有出售或使用疫苗，但認為被告在提供醫療服務的場所內，存有相關疫苗，構成潛在誤用的風險。

辯方律師指，被告於2017年從中介人獲取疫苗，當時以為中介人會替疫苗辦理進口許可證，惟中介人未有為其辦理，辯方承認這是被告的責任。而當被告接獲投訴後亦立即認罪，認為其有悔意。

辯方律師又引出四封求情信，指被告為人誠實、正直、樂於助人，亦經常參與醫療義工活動。

Gardasil 9 Vaccine疫苗注射器。（網上圖片）

醫委會：應確保疫苗取得衞生署進口許可證

醫委會成員在商討過後，認為沒有適當的進口許可證進口藥物為非常嚴重的問題，又指被告應確保疫苗在取得衞生署進口許可證，方可進口。故裁定將被告從普通科醫生的名單除名兩個月，緩刑12個月。

翻查紀錄顯示，司徒敬豪曾在2016年為一名便秘及肚痛的七旬婦診症，並為其上門注射止嘔藥，惟老婦注射不久後突斷氣。案件最終被裁定死因不明。