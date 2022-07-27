最新疫情｜香港連續6日逾四千確診　澳門無新個案個多月來首清零

香港新冠病毒疫情持續，昨日（26日）新增4,276宗確診個案，連續第6日單日確診逾4,000宗。現行社交距離措施包括餐飲處所每枱最多八人、酒吧／酒館每枱最多四人，以及四人限聚令和實施疫苗通行證等措施，將由明日（28日）凌晨起延續兩星期至8月10日。



昨日疫情總覽：

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



+ 27

▼7月26日 香港書展2022最後一日▼



+ 14

【10:31】立法會議員楊永杰近日接獲多名在內地升學的香港學生求助，指無法預約健康驛站，擔心影響回內地上課。楊今日（27日）再建議開放人文關懷通道讓有需要的留學生回內地辦理入學註冊或上課，以免影響學業，他又提到部份學生或會選擇坐飛機回內地，但以往三千至四千元的機票現在可被炒貴至七千多元，遠超基層學生可負責程度。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



【10:05】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨（26日）24小時內無新增陽性個案，當中包括紅碼區和醫學觀察酒店、密切接觸者、重點區域及重點人群、其他人群，即一個月多來首次全清零，而自6月18日起計，當地有1816宗個案。

【07:40】青衣青泰苑通泰閣解封，圍封期間726人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 10

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



+ 14

▼7月25日 MIRROR紅館首場演唱會▼



+ 20

▼7月19日起強制檢測公告▼

