疫情．最新｜連續六日增逾4000宗 社交距離措施未來兩周不變
撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃金棋 黃煦緻 馬煒傑 何瑞芬 冼茗慧 林澤鋒 黃偉倫
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香港新冠病毒疫情持續，昨日（26日）新增4,276宗確診個案，連續第6日單日確診逾4,000宗。現行社交距離措施包括餐飲處所每枱最多八人、酒吧／酒館每枱最多四人，以及四人限聚令和實施疫苗通行證等措施，將由明日（28日）凌晨起延續兩星期至8月10日。
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