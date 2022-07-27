疫情．最新｜連續六日增逾4000宗　社交距離措施未來兩周不變

香港新冠病毒疫情持續，昨日（26日）新增4,276宗確診個案，連續第6日單日確診逾4,000宗。現行社交距離措施包括餐飲處所每枱最多八人、酒吧／酒館每枱最多四人，以及四人限聚令和實施疫苗通行證等措施，將由明日（28日）凌晨起延續兩星期至8月10日。



昨日疫情總覽：

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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▼7月26日 香港書展2022最後一日▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月25日 MIRROR紅館首場演唱會▼



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▼7月19日起強制檢測公告▼

