炎夏可致季節性抑鬱症　毋需服藥靠生活調節戰勝病情

本港最近經歷了有史以來最熱的七月天，在日照時間長又炎熱的環境下，其實對都市人的情緒亦有影響，甚至患上了夏季的季節性抑鬱症而不自知。與傳統抑鬱症不同，季節性抑鬱症與天氣有關，病情一般較為輕微，大部份毋需服藥治療，病人只要學懂與疾病相處，調節生活規律，便可將病情對生活減至最低。

撰文：醫善同行醫學顧問、精神科醫生蔡永傑



市民大眾一般以為在冬天或較少日照的國家，例如北歐等地才會容易患上季節性抑鬱症，但其實在炎炎夏日，日曬高溫的夏天亦可患抑鬱症。季節性抑鬱症主要與日照時間、溫度及濕度有關，影響腦部調節傳導物質。

由於夏天日照時間較長，令人感到平靜的褪黑色素減少，但讓人活躍、開心及好動的血清素分泌會更多，因此易患上情緒問題的人會容易感到心煩氣躁，易發脾氣、體重下降、睡眠質素差、食慾下降等。

相反，冬季時間由於長時間天黑，令腦部產生較多的褪黑色素，同時間亦減少分泌血清素，因此會讓人感到沉鬱、疲累、缺乏動力、食慾增加、專注力下降等。

季節性抑鬱症常見於 20 至 30 歲女性，部份個案亦與家族史、遺傳或自身情緒病有關。普遍若病人患上季節性抑鬱症，病情長約數天甚至數星期不等，醫生會審視病情持續多久、是否與原先性格有分別，及病徵會否影響生活，以判定病人是否已患上季節性抑鬱症。

有別於傳統抑鬱症，季節性抑鬱症一般病情輕微，大部份毋需透過服藥治療，但由於難以「斷尾」，醫生會教導病人學習與季節性抑鬱症一同生活，一旦出現病徵時，對生活影響減至最低。

隨著天氣轉變，季節性抑鬱症的病情會慢慢好轉，病人可在生活各方面作出適當調節，例如若患上夏天的季節性抑鬱症，病人應留在室內避免暴曬，避免在中午時候外出，亦可嘗試寫日記，記錄自己每日情緒及環境的變化，了解有何因素令自己情緒轉差，以幫助自己調節生活規律。

除此之外，病人若發覺自己每年在某特定時段內會復發季節性抑鬱症，在安排活動及工作時，便應避免安排較大壓力的工作，減少令自己過度疲勞，同時可進行靜觀或適量運動，幫助自己放鬆心情。

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