疫情．最新｜單日確診個案升穿4500宗 28名患者危殆
撰文：林穎嫺 黃金棋 歐陽德浩 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 江麗盈 何瑞芬 鄭嘉惠
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本港昨日（27日）新增4,508宗確診個案，多10宗死亡個案，兩項數據均是疫情反彈後近三個月單日呈報新高，進一步逼近5,000宗關口。公立醫院新冠病毒留醫病人昨增至1,390人，當中28人危殆，其中8人正接受深切治療。
旅發局「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞今日（28 日）中午12時起可供市民領取，新一批限量獎賞涵蓋48個景點及餐飲、零售商戶，包括滋補湯包﹑蔘茸燕窩﹑運動用品、休閒服裝購物優惠及景點入場套票等等，多個獎賞優惠折扣低至二五折，及七五折購買海洋公園水上樂園入場門票等。
昨日疫情總覽：
▼夏日賞賞你第二批名單一覽▼
▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼
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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼
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▼7月26日 香港書展2022最後一日▼
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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼
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▼7月19日起強制檢測公告▼
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▼7月25日 MIRROR紅館首場演唱會▼
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