疫情．最新｜22個月大女童危殆腦病變　確診數迫近5000宗

撰文：林穎嫺
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本港確診個案持續上升，昨日（28日）新增4,886宗確診，直迫單日破五千宗，包括248宗輸入，多5宗死亡個案。學校呈報個案409宗。
一個22月個月大女嬰，11人嚴重，其中6名危殆病人正接受深切治療。危殆女嬰居住離島，發燒後病情急轉直下送東區醫院，在深切治療部留醫，要用呼吸機及強心藥，目前腦水腫嚴重，疑出現腦病變。

昨日疫情總覽：

疫情．7.28｜增4886宗確診多5人死　22個月大女童危殆疑腦病變
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▼7月28日　明愛青少年及社區服務舉行發布會▼

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▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

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▼7月26日　保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼

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▼7月25日　政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

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▼7月26日　香港書展2022最後一日▼

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▼7月13日　深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼

▼7月19日起強制檢測公告▼

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▼7月25日　MIRROR紅館首場演唱會▼

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