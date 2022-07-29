疫情．最新｜22個月大女童危殆腦病變 確診數迫近5000宗
撰文：林穎嫺
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本港確診個案持續上升，昨日（28日）新增4,886宗確診，直迫單日破五千宗，包括248宗輸入，多5宗死亡個案。學校呈報個案409宗。
一個22月個月大女嬰，11人嚴重，其中6名危殆病人正接受深切治療。危殆女嬰居住離島，發燒後病情急轉直下送東區醫院，在深切治療部留醫，要用呼吸機及強心藥，目前腦水腫嚴重，疑出現腦病變。
昨日疫情總覽：
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▼7月28日 部份污水陽性大廈▼
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▼7月28日 明愛青少年及社區服務舉行發布會▼
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淺水灣ClubONE百人派對疑違規 方力申：短暫逗留 食環：正調查組織推算7200清潔工確診或檢疫仍未獲疾病津貼 涉1400萬元22月大女嬰病發一日內轉危殆 住離島直升機送院 須插喉打強心藥澳門疫情｜增3宗陽性 累計1,819宗 社區未有發現新個案
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼
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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼
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▼7月26日 香港書展2022最後一日▼
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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼
▼7月19日起強制檢測公告▼
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▼7月25日 MIRROR紅館首場演唱會▼
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