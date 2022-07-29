疫情．最新｜65地點納入強檢　涉大埔中心、灝景灣及沙田溱岸等

本港今日（29日）新增4884宗確診，包括188宗輸入，多5名病人死亡。學校呈報351宗個案。三間學校因有班級爆疫需停課一周，包括皇仁書院的4C班有28學生，3人感染要暫時停課。

目前有1,411名新冠病人在公立醫院留醫，當中179人為新增留醫病人，現有21人危殆，10人需接受深切治療，包括昨日公佈的一名22個月大女嬰，在東區醫院留醫，疑併發腦病變，需用呼吸機及強心藥物。



查看7月29日強制檢測公告名單

昨日疫情總覽：

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【21:24】政府公布最新強制檢測名單，涉及65幢住宅大廈，包括沙田溱岸 8 號 1 座、青衣灝景灣 10 座及紅磡半島豪庭 2 座等，而大埔大埔中心第 7 座及第6座等5廈則因污水陽性被納入強檢。

【17:35】天水圍天麗苑今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（30日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:18】疫情反覆，政府今日（29日）表示，再在觀塘、南區和東區，至少37大廈的污水檢測結果陽性和病毒量相對較高，涉及觀塘曉麗苑、柴灣興華邨、筲箕灣愛東邨等，當局將會向相關地點派發15萬個快速測試套裝，供涉事住戶及相關工作人員自行檢測。

▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



【17:00】至於在昨晚Mirror演唱會受傷的舞蹈員阿Mo父母正從外國趕回港探視，在抵港檢疫會獲恩恤安排，張竹君表示，外地返港人士家人有緊急情況，一向都有會協助，檢疫期間，到達香港後先做檢測待行，入住檢疫酒店後，本身基本資料完成，可盡快安排到醫院或殯儀館等。

皇仁書院4C班有3學生感染停課一周。(林澤鋒攝)

【16:55】張竹君表示，關注近期死亡個案上升，呼籲市民盡快打完三針，分析之前累計死亡個案，打完三針的死亡率為0.04%，一針不打為2.94%，相差70多倍，80歲以上，一針不打，死亡率為16.21%，打三針則為1.03%，有15倍分別，長者佔大部份死亡個案，至少要打三針，亦建議60歲以上要打4針。

【16:50】建議以下三間學校停課一周：

1)五旬節中學(九龍城)： 4A班有20學生，3人感染

2)皇仁書院(灣仔)：4C班有28學生，3人感染

3)屯門聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園：K3A班有26學生，3人確診

【16:46】瑪麗醫院內科出現感染群組，一85歲男病人，7月24日因做手術，術前檢測確診，同病房7月26日及28日，分別有兩名70、72歲男病人確診，3人目前接受隔離治療，病情穩定。調查發現同病房4員工7月26日先後確診，有著合適防護裝備，有關病房已停收新症及停探訪，清潔消毒，會繼續監測情況。

醫管局今放寬處方新冠口服藥，希望為更多合適病人處方口服藥。新安排下，無論有否打疫苗，60歲以下高風險病人及長期病患，5天內有病徵，沒有臨床不適合因素，都會處方，希望更多病人可以食，減低死亡重症風險。呼籲長者及長期病患，如有病徵要盡早睇醫生，因惡化可以好突然，及早食藥可早康復。現時有不同途徑予病人求診，如7間指定診所、醫療查詢熱線、HA GO可遙距視像診症後有專人送藥上門，私院亦可為病人提供口服藥，呼籲未打針的人盡快打針。

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（29日）新增4884宗確診，包括188宗輸入，多5名病人死亡。學校呈報351宗個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，現有1411名確診病人留醫，當中新增 179名確診留醫病人，21人危殆，10人在深切治療病房留醫，增5人死亡。危殆病人包括22個月大女嬰，她前日開始發燒晚上8時半到北南丫普通科門診求醫，當時已通知飛行服務隊協助，直昇機約1小時後到達送女嬰到東區醫院治療。

【11:40】本港疫情反彈，政府昨日（28日）公布，一名22個月大女嬰在深切治療部留醫，並出現嚴重腦病變。政府專家顧問、香港大學臨床醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（29日）在港台節目《千禧時代》表示，確診前身體健康及無長期病患的嬰兒，發生腦病變並不常見，估計女嬰可能感染BA.5，或患有免疫系統功能缺憾，以致引發腦部疾病。他亦指，外國已開始放寬幼童接種復必泰及復興疫苗，認為兩款疫苗已在全世界接種過億劑，「我自己判斷係安全。」

【07:35】柴灣富景花園第6座今早解封，其間689人接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月28日 部份污水陽性大廈▼



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▼7月28日 明愛青少年及社區服務舉行發布會▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月26日 香港書展2022最後一日▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月19日起強制檢測公告▼



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▼7月25日 MIRROR紅館首場演唱會▼

