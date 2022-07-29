前港姐寇鴻萍蓄意逃稅罪成　聘清洪代求情　判即時入獄9個月

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅，經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成。案件今（29日）在西九龍法院判刑，寇鴻萍一身藍色西裝應訊，神情冷靜，並聘請了資深大律師清洪代為求情。暫委裁判官曾慶東聽罷陳詞後，判寇鴻萍即時入獄9個月。寇稍後會申請保釋等候上訴。



女被告寇鴻萍，60歲，她是1982年的香港小姐季軍，現從事保險業。控罪指她於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表中，聲稱與父親寇賡發同住，另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，其辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年份別獲9.6萬港元薪金。

定罪後已曾被還柙一星期

寇兩周前被裁定罪成後，已曾被還柙，裁判官上周准她保釋外出至今天判刑，其丈夫上周曾向傳媒透露，寇未試過咁淒涼。若寇今天未能申請保釋等候上訴，將需要再度入獄。

寇鴻萍今早到庭的情況。（詳看下圖)

寇鴻萍上星期獲准保釋離庭的情況。（詳看下圖)

法官早前裁決指，控方證人孫永斌及鍾永慧均供稱未有在寇的公司擔任過任何職位，寇雖稱因寫字樓搬遷和事隔多年而沒有二人的受僱紀錄，但裁判官指出寇向局方提交資料時，必知道內容涉及辦公室助理的薪酬支出，認為其說法自相矛盾。

另寇稱對稅務事項不了解，或一時填漏資料或誤信他人，惟裁判官認為以寇的的學歷和人生經歷，不應產生這些誤會，又指她作為專業保險員，無可能對稅務一竅不通，認為她是蓄意逃税。

案件編號：：ESS 18088-18098/2020