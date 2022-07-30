疫情．直播｜連續兩日確診個案逾4800宗　衞生防護中心交代疫情

撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 冼茗慧 林澤鋒 鄭嘉惠
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香港新冠肺炎疫情連日在逼近每日5000宗個案徘徊，若今日（30日）單日確診數字再逾4000宗，將是連續第10日單日破4000，本港昨日（29日）新增4884宗確診，包括188宗輸入，多5名病人死亡。至於情況危殆的22個月大確診女嬰，目前仍在東區醫院留醫，當局指女嬰疑併發腦病變，需用呼吸機及強心藥物。

因應疫情持續，醫管局宣布放寬處方新冠口服藥條件，任何60歲以下屬高風險或長期病患者，包括肥胖及高血壓人士，只須5日內帶有病徵，不論是否已接種疫苗，亦可獲處方藥物。病人可在7間指定診所／私家醫生，或經HA GO手機應用程式，在遙距視像診症後，由當局派專人送藥上門。

昨日疫情總覽：

疫情．7.29｜65地點納入強檢　涉大埔中心、灝景灣及溱岸8號等

▼7月29日部份確診大廈▼

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▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

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許樹昌︰確診個案符預期　無必要收緊社交距離【附打針疑難Q&A】

【12:25】本港疫情持續，確診數字已近五千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（30日）在商台節目《政經星期六》表示，最新港大病毒即時有效繁殖率為1.2，確診數字符合預期。他認為，目前醫療系統仍能負荷，不一定需要收緊社交距離措施，並建議政府可放寬來港檢疫日數至「4+3」或「5+2」。

通關海外︱盧寵茂：研酒店檢疫縮至5天或更短　顧國家都要顧事業

【11:40】政府計劃縮短海外入境的酒店檢疫期，醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台訪問，進一步講述「減辣」方案。他指，正研究縮短酒店隔離日數至五天、甚至更短；而整個抵港檢疫期維持七天，期內差不多隔天就要做一次核酸檢測，離開酒店須隨即配合「黃碼」使用，一直到七天檢疫期結束，「黃碼嘅意義，係令佢去唔到高風險地方」，包括餐廳及酒吧等，避免潛藏染疫者造成社區感染。

【08:50】天水圍天麗苑今早（30日）解封，其間約1500名人接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，以及10宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月29日　部份污水陽性大廈▼

▼7月29日　部份污水陽性大廈▼

▼7月25日　政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

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MIRROR演唱會｜阿Mo第二次手術達8小時　未確定能否恢復活動能力MIRROR演唱會｜阿Mo父母抵港准赴院探望　張竹君：恩恤安排一向有MIRROR演唱會｜紅十字會收175求助兩人轉介心理學家　有學生失眠MIRROR演唱會｜中建富通沒參與協興隆營運　麥浚龍父麥紹棠撐調查MIRROR演唱會｜還原入台時序　開騷前僅完整綵排一次　後台轟失當MIRROR演唱會｜表演涉多類保險　工傷致全失工作力最高賠8年收入

▼7月13日　深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼

確診大廈｜增2395幢　嘉湖山莊單日21幢上榜　另涉愛都大廈、凱滙強制檢測｜增65幢　沙田溱岸8號、青衣灝景灣、紅磡半島豪庭上榜盧寵茂獲太太提名得獎：多年工作「On Call唔止36」｜政壇諸事町麥美娟趁活動谷針　葉劉淑儀：政府開局良好　盼望早日通關張欣宇長子陽性　竹篙灣隔離過生日　兩夫婦及弟妹陰性

▼7月19日起強制檢測公告▼

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公院錄7宗風險警示　無病史37歲孕婦產後5日亡　證患嚴重妊娠毒血新冠口服藥｜一文睇清放寬處方藥物受惠對象　有幾類病徵須即求醫觀塘、香港仔等三區污水陽性　涉曉麗苑、興華邨等逾37幢大廈增五確診病人離世　55歲染疫女子疑高處墮下亡　22個月女嬰仍危殆疫情｜新增351宗學校呈報　皇仁書院三名學生染疫　4C班停課一周22個月大女嬰危殆腦病變　劉宇隆指情況不常見　料與免疫系統有關
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