疫情．直播｜連續兩日確診個案逾4800宗　衞生防護中心交代疫情

香港新冠肺炎疫情連日在逼近每日5000宗個案徘徊，若今日（30日）單日確診數字再逾4000宗，將是連續第10日單日破4000，本港昨日（29日）新增4884宗確診，包括188宗輸入，多5名病人死亡。至於情況危殆的22個月大確診女嬰，目前仍在東區醫院留醫，當局指女嬰疑併發腦病變，需用呼吸機及強心藥物。



因應疫情持續，醫管局宣布放寬處方新冠口服藥條件，任何60歲以下屬高風險或長期病患者，包括肥胖及高血壓人士，只須5日內帶有病徵，不論是否已接種疫苗，亦可獲處方藥物。病人可在7間指定診所／私家醫生，或經HA GO手機應用程式，在遙距視像診症後，由當局派專人送藥上門。



昨日疫情總覽：

▼7月29日部份確診大廈▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【12:25】本港疫情持續，確診數字已近五千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（30日）在商台節目《政經星期六》表示，最新港大病毒即時有效繁殖率為1.2，確診數字符合預期。他認為，目前醫療系統仍能負荷，不一定需要收緊社交距離措施，並建議政府可放寬來港檢疫日數至「4+3」或「5+2」。

【11:40】政府計劃縮短海外入境的酒店檢疫期，醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台訪問，進一步講述「減辣」方案。他指，正研究縮短酒店隔離日數至五天、甚至更短；而整個抵港檢疫期維持七天，期內差不多隔天就要做一次核酸檢測，離開酒店須隨即配合「黃碼」使用，一直到七天檢疫期結束，「黃碼嘅意義，係令佢去唔到高風險地方」，包括餐廳及酒吧等，避免潛藏染疫者造成社區感染。

【08:50】天水圍天麗苑今早（30日）解封，其間約1500名人接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，以及10宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月19日起強制檢測公告▼

