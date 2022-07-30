MIRROR演唱會｜工時長薪酬10年零調整　舞台製作從業員盼大眾關注

撰文：江麗盈
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舞台是危險的地方，意外一次都嫌多。有舞台製作從業員接受《香港01》訪問，直指業內工作環境惡劣，工時以12小時起跳，薪酬10年來近乎零加幅，加上疫情後行內流失大量熟手的工作人員，種種因素都影響著舞台製作的質素。他也批評，演唱會門票愈賣愈貴，但行內人的待遇並無改善，希望大眾在關注今次不幸事件的同時，也關注行內工作情況，糾正行內生態。

MIRROR演唱會發生意外。（鄺鈺盈攝）

縮減舞台搭建時間　行內師傅無覺好瞓

從事舞台製作10年的Frank（化名）表示，一般紅館入台時間都偏短、較趕急，通常會在紅館外搭建一個與演出時一模一樣的舞台，讓表演者在外面踩台綵排，但據他所知，今次MIRROR演唱會主辦方並無做相關步驟。

他也提到，演唱會由原定7場加至12場，主辦方並無加訂場地，而是透過直接縮短舞台搭建時間做到，「因為縮短時間，好多行內師傅都無覺好瞓。」

▼MIRROR演唱會期間兩名表演者因屏幕墜下受傷▼

逾兩年疫情人手大量流失　一個師傅帶六個新人

Frank續解釋，疫情持續逾兩年，行內多類公司，包括搭台、機械工程、音響、屏幕等，都因為無演出、無展覽，流失大量人手。

他舉例指，燈光部以往可能有三位屬長工的師傅帶幾個熟手散工開工，師傅間也有分工，負責出力的散工均有經驗；但現時可能只有一個師傅帶六個新人開工，「長工少咗，分工少咗，一個人揹多咗嘢。」加上帶的都是新人，師傅在檢查工作上更費心神，令他們更加「無覺好瞓」。

我一直唔明點解主辦方覺得我哋可以唔瞓覺，但做到一個完美嘅show。
舞台製作從業員Frank（化名）

Frank又提到，現時不少從事舞台製作的長工，包括他在內都因為疫情仍要出一半薪。而行內一向以炒散為主力，日薪一般為700至800元，基本工作時間為九小時，往後加班薪金則為每小時80元。這薪酬水平10年來近乎零加幅，工作時數卻以12小時起跳，令更少人願意重投舞台製作或入行，「呢行又辛苦，但係又無錢。」

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演唱會門票愈賣愈賣　舞台製作從業員未受益

他指出，演唱會門票愈賣愈貴，但從事舞台製作的人並未受益，甚至這兩年演出數量頓減，現時外判商承接工作都會被主辦方壓價，而這些省減了的成本，都是由基層員工承受，「主辦單位賺錢賺到足，我哋下面嘅人係無加過任何嘢。」他也提出行內多個問題，包括判上判的情況很常見，遇上工傷「要追邊個」都成問題，完成工作後被拖糧三個月也時有發生。

入行10年靠對舞台製作熱愛　冀大眾關注行內生態

對於行內工作環境，他直言是惡劣，入行10年仍留在行內，是出於對舞台製作的熱愛，「我係鐘意呢行，搵唔到錢都繼續做呢行，我希望大家尊重後台人員，如果無後台嘅人，個表演唔會成就到。」他期望大眾在關注今次不幸事件的同時，也可關注行內工作環境及情況，「無人講就永遠唔會改變。」

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