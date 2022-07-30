消費券｜合資格市民收短訊提醒最快8.7拎錢　八達通分3次派$5000

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券計劃第二階段5,000元消費券8月7日起分期發放，合資格市民昨日及今日（29日及30日）陸續收到來自號碼60591120的政府短訊通知，其領取消費券資格獲確認。第二期消費券，所有營辦商首批將派發2,000元，不過，若市民未能收到短訊，即因各種原因，無法如期在8月7日領券，如有任何查詢，可致電熱線或到臨時服務中心查詢。



政府於近日向成功登記的市民，發放確認資格的手機短訊。（手機截圖）

新一輪消費券5,000元將於8月7日派發，政府在近日向成功登記的市民，發放確認資格的手機短訊，提醒消費券將於當日，發放至其登記的支付平台帳戶。

6間營辦商8月7日均先派$2,000

根據政府之前公布的資料，所有營辦商首批派發2,000元，其後於10月1日再派3,000元；僅八達通分開3次派發，即10月1日僅派2,000元，其後合資格消費滿4,000元，則最快可於12月16日領取餘下1,000元。

未能收取該訊息的市民，即8月7日將不能領取消費券，例如早前因提早領取強積金及強積金，而被DQ資格的市民；亦有特殊情況，包括八達通失效／遺失，臨時更改登記紀錄等。該批市民仍須等待政府訊息的通知。

有疑問可到8間臨時服務中心查詢

市民如有任何疑問，例如並非DQ、新登記、轉會等情況，卻收不到訊息，可致電消費券計劃熱線185000查詢，或到8間臨時服務中心尋求協助。中心開放至8月13日。辦公時間同為周一至周六，上午9時至下午6時，公眾假期除外。

港島︰

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）



九龍︰

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）



新界︰

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）



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