疫情．最新｜增4634宗確診　22個月大女嬰仍危殆　再多一人死

香港肺炎疫情持續，單日確診數字已連續11日超過4000宗水平，單日再新增4634宗確診個案，包括179宗輸入個案。日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，情況未見好轉仍然危殆。



昨日疫情總覽：

▼7月30日 部份污水陽性大廈▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【16:45】至於受傷仍在深切治療部的MIRROR演唱會舞蹈員阿MO(李啟言)，關慧敏指傷者被界定為危殆，維生指數穩定，醫療團隊監察情況變化。

她重申，恩恤安排在疫情期間一直存在，公院恩恤安排在病人特別病危/ 突然轉差，如探訪人士有48 小時有效核酸檢測結果或24小時內的快測陰性結果，都可獲安排探訪，如快測陰性，探訪後應補回核酸測試，並在2日內交回。

危急情況下，若兩個測試都未做亦不緊要，可在完成探訪後補回快測，並在兩日內將核酸陰性交回。在恩恤安排下，關慧敏指醫管局會盡所有努力配合家庭需要，因這是困難時期，同事會與病人家人溝通、了解需要。因探訪者的健康都好緊要，要配合兩方面，探訪時都要跟防疫要求，不個別評論恩恤安排。

張竹君指，檢疫期間可申請暫離地點，以探望親屬或參加親屬葬禮（殯儀館/墳場），又指去年4月至今年3月31日，衛生署共批出1240宗相關申請。

▼進入公立醫院須掃描安心出行▼



【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記會，交代最新情況。

關慧敏指，現時有1494名病人留醫，再多6人危殆，累計21人危殆留醫，而早前呈報危殆的22個月大女嬰，情況仍然危殆。此外，再多一名病人死亡，是一名82歲子，本身有糖尿、血壓高、脂肪肝。他7月25日頭痛咳去普通科求診，深喉唾液證實確診。7月27日曾前往指定診所，當時情況穩定，獲處方新冠口服藥，並無發燒及維生指數正常。他於7月29日再發燒及咳嗽，入內科病房接受治療，不幸惡化，並有肝、腎衰竭，直至昨日不治。

張竹君指，本地新增4455宗確診，另有179宗輸入個案。葵芳居有一間院舍爆疫，一名院友確診，有七名院友要檢疫。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【12:00】澳門連續2日沒有新增陽性個案，亦是連續8日沒有社區個案，今輪疫情累計病例維持在1821宗。 澳門昨日展開的第14輪全民核酸檢測，截至今早8時，超過45萬人採樣，目前超過44萬人有檢測結果，都呈陰性。

▼7月19日起強制檢測公告▼

