疫情．最新｜香港累計死亡破9500 周一起公院探病須核酸檢測陰性
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 孔繁栩 黃煦緻 冼茗慧 鄭嘉惠
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香港肺炎疫情持續，單日確診數字已連續10日超過4000宗水平，截至今日（31日）前，新冠肺炎來襲兩年半以來，香港累計死亡人數已達9502人，包括昨日（30日）呈報的4宗死亡案例。
香港昨日新增4683宗確診個案，包括193宗輸入個案，再有兩間學校因出現疫情有班別要停課。其中，香港航海學校2A班有3名學生確診，3人與另一確診學生及舍監均住與3樓宿舍，同層46名宿生要停課一周，當局暫不排除於宿舍內感染。
此外，兩間醫院包括瑪嘉烈及葵涌醫院有病房出群組，而為應對疫情反彈，公立醫院探訪者明起（8月1日）起須持48小時內核酸檢測陰性結果。
昨日疫情總覽：
▼7月30日 部份污水陽性大廈▼
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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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▼進入公立醫院須掃描安心出行▼
▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼
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▼7月19日起強制檢測公告▼
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