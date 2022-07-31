陳茂波：第二季GDP跌幅收窄但難言理想　盼第二期消費券帶動市道

本港經濟受外圍環境出現波動，財政司司長陳茂波今日（31日）表示，本港第二季本地生產總值按年收縮，跌幅較首季收窄，形容情況「難言理想」，難免要再次調低本港全年經濟預測，但相信在派發第二期消費券及疫情受控下，本地零售及餐飲市道有望顯著改善。



第二階段消費券將在8月發放，財政司司長陳茂波料零售及餐飲市道可望有較顯著改善。（資料圖片）

陳茂波在網誌指出，在美國聯儲局加息及俄烏衝突下，環球經濟明顯惡化，亦影響香港經濟表現，港府明日公布的第二季本地生產總值，按季比較有所改善，但按年比較則仍然收縮，跌幅較第一季收窄，形容情況「難言理想」，預料難免要再次調低本港全年經濟預測。

6月份本港整體出口貨值按年下跌6.4%

陳茂波續指，在覆檢本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」，即出口、消費和投資的最新情況。出口方面，美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受拖累，6月份本港整體出口貨值按年下跌6.4%，當中對歐美市場出口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成影響。

第二階段消費券將在8月發放，財政司司長陳茂波料零售及餐飲市道可望有較顯著改善。（資料圖片）

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陳茂波：零售及餐飲市道可望顯著改善

消費方面，陳茂波認為，美國大幅加息，港息有趨升壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱消費意欲，而第二階段消費券可望為本地市道帶來提振作用，他指，如果疫情穩定受控，再加上消費券效應，零售及餐飲市道可望有較顯著改善。

固定投資方面，整體經濟前景轉弱加上加息陰霾，會加重企業借貸成本和經營壓力，對整體投資亦造成負面影響。

「國際七人欖球賽有助激活與國際聯繫」

陳茂波又指，本港正籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，及香港國際七人欖球賽，將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目，將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。

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