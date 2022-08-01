疫情．最新｜10.8萬人7月列確診 專責委員會今拍板幼兒打疫苗
撰文：黃偉倫 王潔恩 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬
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新冠肺炎疫情持續，單日確診數字已連續11日超過4,000宗水平，衞生署在7月共呈報108,179人確診，當中僅6%為輸入個案；醫院管理局及衞生署在7月呈報102名患者死亡，絕大部份為長者及有長期病患。
日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，截至昨日情況仍屬危殆。衞生署聯合科學委員會今日（1 日）將開會討論3歲以下幼童是否接種疫苗的事宜。
昨日疫情總覽：
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼
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▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼
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▼7月25日起強制檢測公告▼
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