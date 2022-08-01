MIRROR演唱會｜阿未來數周自我恢復關鍵期　受損機能有改善空間

MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故，一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。

據了解，醫療團隊仍需數以月計的時間，觀察其骨髓神經康復程度，暫未知悉最終活動能力康復情況。消息人士亦指，阿MO在手術前情況較差，多項活動反應能力的評分亦較低，現時有待術後的康復評估。據悉，畢竟阿Mo年輕，未來數星期至一個月是自我恢復的關鍵期，受損機能可以有改善空間， 目前最重要是保持各項維生機能平穩，避免情況惡化。

阿Mo雙親今早續往醫院探望兒子，其父離開時不發一言，以雙手十指緊握向在場守候傳媒示意。

伊利沙伯醫院發言人指，病人現時仍然在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。醫療團隊會繼續密切監察傷者的情況，提供合適治療，全力支援病人康復。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



阿Mo父母昨早已由多倫多抵港，在完成機場檢疫取得陰性結果後，早上已到達醫院探望兒子。但為免與公眾接觸，獲安排由特別通道進入，未有接觸在深切治療病房外等候的傳媒。兩人今早續由身穿保護衣人員陪同下抵達醫院，過程中未有回應記者提問，但離開時阿Mo父親雙手十指緊握示意。

伊利沙伯醫院發言人表示，有關病人現時仍然在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。醫療團隊會繼續密切監察傷者的情況，提供合適治療，全力支援病人康復。

據了解，醫療團隊仍需數以月計的時間，觀察其骨髓神經康復程度，暫未知悉最終活動能力康復情況。消息人士亦指，阿MO在手術前情況較差，多項活動反應能力的評分亦較低，現時有待術後的康復評估。

據悉，畢竟阿Mo年輕，未來數星期至一個月是自我恢復的關鍵期，受損機能可以有改善空間， 目前最重要是保持各項維生機能平穩，避免情況惡化。