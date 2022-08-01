中大生被指向警舉中指及叫黑警　官看片未見其事　脫非法集結罪

中大哲學系男學生，被指於2019年11月在屯門參與非法集結，作證的警員曾指男生曾舉中指，並大叫「黑警」，案件今(1日)在西九龍法院裁決，裁判官施祖堯裁決時指，他觀看過涉案片段，警員聲稱觀察被告5分鐘後再進行拘捕，惟施官指片段顯示警員並非全程在觀察被告，亦未見被告舉中指及大叫「黑警」、「委任證」等，認為證據不足，裁定被告非法集結罪不成立。被告早前承認沒有出示身份證罪，則被判罰款400元。



被告鄭鼎楓（21 歲，學生）被控於 2019 年 11 月 10 日，在屯門鄉事會路與河傍街交界，與其他不知名人士參與非法集結；以及未能在穿著制服之警員黃立然規定下，出示身份證以供查閱。

被告鄭鼎楓在西九龍法院被裁定非法集結罪不成立。(資料圖片)

黃供稱現場觀察被告5分鐘

施官裁決指，負責截停被告的警員黃立然供稱，當日在現場交界處觀察被告5分鐘，見到被告舉著中指並大叫「黑警」、「委任證」等口號，黃其後兩度作出警告，惟被告未有理會。

片段顯示黃觀察時間應不足3分鐘

但施官稱，根據涉案片段，黃在案發時似乎在行人路上處理其他途人的事宜。約兩分鐘後，黃再出現在馬路上，卻沒有站著觀察被告，反而往交界處反方向步行，之後再轉身面向交界處行走。黃若在此時開始觀察被告，及至其上前接觸被告，兩者相隔不足 3 分鐘，並非黃所說的5分鐘。

未見被告曾舉中指及叫口號

現場片段所見，被告於下午接近6時在鏡頭前現身時，他並未有如黃所說地舉中指及叫口號。施官基於以上兩點，認為控方未能證明控罪元素，裁定被告非法集結罪名不成立。

認未出示身份證罰款400元

至於被告承認的未能在規定下出示身份證罪，辯方求情指被告於第一時間便認罪，警誡下稱把身份證遺留在家中，但身上有回鄉證，非故意不合作。施官聽罷同意被告因疏忽而沒有出示身份證，與現場情況沒有直接關係，判罰款 400 元。

案件編號：TMCC2014/2020