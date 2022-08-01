少年毀東海堂貨架　歷家庭巨變犯案　官斥行為似黑社會判勞教中心

將軍澳廣場東海堂於2020年遭多人大肆破壞，包括收銀機、餐枱及地板等被毀，並需花逾4萬元維修。其中一名被拍到當日在店內破壞儲物架的17歲男子承認刑事毀壞罪，案件今（1日）在西九龍法院判刑。區域法院暫委法官許肇強指，被告等人當日的行為針對不同政見的人，帶有仇恨、恐嚇的「裝修」行為，確似「黑社會尋仇」，但考慮到被告遭遇家庭的巨變，適逢反修例事件，受社會氣氛等影響，缺乏父母管教下誤入歧途，終判其進入勞教中心。



17歲男被告，承認於2020年8月7日，在將軍澳廣場一樓78號舖東海堂，以火損壞屬於美心食品有限公司約1米x1米的地板及一張檯，及損壞兩部收銀機的屏幕、一部八達通閱卡器、一部電子條碼掃描器、一道木門及一個櫥窗膠櫃，意圖損壞該等財產或罔顧該等財產是否會被損壞。

反修例運動期間，東海堂經常遭到騷擾及破壞。（資料圖片）

被告父患急性肺結核離世

許官引述求情指，被告父母於2017年離異，父親於翌年因急性肺結核離世，被告亦因而受感染須接受治療，母親自此嚴格管教。母親後來為避免兩人之間的衝突，晚上亦會外出上班，被告的成績後因疏於管教倒退。辯方續指，被告年少無知，因愚昧意志、對社會事件一知半解而犯案，現已有莫大悔意，望法庭能輕判。

裝修行為似黑社會尋仇

許官判刑指，2020年8月屬2019年反修例事件的尾聲。被告與他人當日有預謀犯案，一身黑衣及蒙面，旨在事後難以被追查。他們的行為針對不同政見的人，帶有仇恨、恐嚇的俗稱「裝修」行為，確似「黑社會尋仇」及示威方法。但他們當日選擇在凌晨時分犯案，現場沒有其他人士目睹，故導致他人受驚嚇或起哄的說法亦不存在。

被告原本成績優異

許官續指，相信家庭的巨變對年輕人的成長、心理有影響，指被告原為成績優異的學生，積極參與課外活動，但升中後成續卻一落千丈。許官終考慮到被告升上中二時，適逢反修例事件，受社會氣氛、朋輩、媒體暴力渲染犯案，缺乏父母管教下誤入歧途，終判其進入勞教中心。

案件編號：DCCC 372/2021、373、374/ 2021