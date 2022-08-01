聖士提反附小六年級爆疫　首校全級停課　沙田祟真籃球比賽爆疫

新冠肺炎疫情持續，今日（8月1日）新增4,254宗確診，包括235宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校方面增940宗呈報個案，涉558間學校，並建議九間學校個別班級停課一周，當中赤柱聖士提反書院附屬小學的小六學生宿舍爆疫，共八宗個案，涉七間房，建議小六全級停課，為首次全級停課。同在赤柱、已有班別停課的航海學校疫情加劇，其2A及2B分別再出現個案，同樣須要停課。



三間英中筲箕灣聖馬可中學、中西區聖若瑟書院、沙田崇真中學同樣因爆疫而個別班別須停課，沙崇染疫學生上周參加班際籃球比賽。



今增4254宗確診 學校呈報940宗個案

歐家榮表示，今日增4,019宗本地個案及235宗輸入個案，合計4,254宗確診；另再多六宗死亡個案。他續指，學校新增940宗呈報個案，涉558間學校，包括744名學生及156名教職員，過去七日有365間學校出現兩宗或以上個案，建議九間學校個別班級停課一周。

九間學校分別為：



赤柱聖士提反書院附屬小學：該校小六學生宿舍有兩層爆疫，一共八宗，涉及七間房，有14名同房同學需要檢疫隔離，建議小六全級停課，為首間全級停課的學校。翻查資料，中學部聖士堤反書院之前亦有宿舍爆疫，有班別須停課。

聖馬可中學：該校4E的23人中，有三人染疫。

調景嶺基督教香港信義會健明幼兒學校：該校預備班有18名學生，出現六宗個案，老師同樣確診。

荃灣世德幼園（梨木樹）： 該校K3A班有30人，當中有三人確診，老師亦都確診。

中西區聖若瑟書院：該校4F班有25名學生，出現三宗個案。

觀塘聖安當小學：該校2C班有30人，共有四宗個案。

東區明我幼稚園：該校幼兒D班有30人，出現三宗確診。

沙田崇真中學：該校的中二生曾在上周參與班際籃球比賽，之後2C及2D班分別出現四宗及兩宗個案，合計六宗。

東涌機場幼稚園：二至三歲班有24人，當中出現四宗個案，該班老師亦確診。

香港航海學校累計7宿生、1舍監確診。（學校網頁）

赤柱香港航海學校宿舍累計7宿生、1舍監確診

另外，同樣位於赤柱的香港航海學校，之前宿舍出現確診個案而停課。歐家榮表示，該校再增三宗個案，一宗來自2A班，兩宗是2B班。他續指，現時宿舍內累計有七名學生確診，分布於四間房，舍監都確診，已要求同房學校接受家居檢疫，並建議2A及2B班停課。

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