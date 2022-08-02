疫情．最新｜16校爆疫　調景嶺健明幼兒學校12個案　首間全校停課

本港今日（2日）累積1536名確診病人留院，其中171宗是新增個案，35個月大男嬰病情好轉離開深切治療病房。死亡個案大增至11宗。今日新增4123宗確診，包括234宗輸入。學校呈報549宗個案，14間學校有班級要停課。



新冠肺炎疫情持續，單日確診數字已連續12日超過4,000宗水平，昨日（1日）新增4,254宗確診個案，日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，延至昨午因情況持續惡化離世，再有一名35個月大的男童，曾數次抽筋，需要入住兒科深切治療部（ICU），暫時情況穩定。衞生署轄下聯合科學委員會，一致同意將新冠疫苗接種年齡降至6個月大至3歲，而適用的疫苗包括復必泰及科興。



特首李家超表示即將公布縮短檢疫日數，減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為海外回港居民或可進行家居檢疫，代替酒店檢疫，但檢疫期間獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。



昨日疫情報道總覽：



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【17:31】屯門景峰花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（3日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:30】本港新冠肺炎疫情反彈，各區亦出現確診個案。港府今日（2日）表示，因應將軍澳、大埔區及黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向該三區居民、清潔工和物業管理員，派發合共約22萬個快速抗原測試包，供自行檢測。



受影響範圍共涉及10個屋苑及公共屋邨，分別有將軍澳中心、將軍澳廣場、大埔昌運中心、帝欣苑及彩輝邨等。

▼8月2日部份污水陽性屋苑▼



【17:03】衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，現時未有數據進行復必泰疫苗稀釋作幼兒注射，故並不建議。

【16:56】有199間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議14間學校有班級停課一周。

1)香港中文大學校友會聯會張煊昌學校：1A班有4學生感染

2)大埔天主教聖母聖心小學： 6A班有3學生感染

3)油塘基督教香港崇真會安基幼兒學校：低班有 2學生感染

4)九龍真光中學（幼稚園部）：K3B有3學生感染

5)黃大仙保良局第一張永慶中學：1E有4學生感染

6)油塘香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校： 4E有3學生感染

7)農圃道官立小學：4B有3學生感染

8)黃大仙東華三院方肇彝幼兒園：K1及K2有3學生感染

9)聖公會仁立小學：6B有3學生感染

10)屯門聖公會蒙恩小學：3A有3學生感染

11)港大同學會小學：8號校巴有20學生乘車，4學生感染，搭校巴學生停課一周

12)大埔新界婦孺福利會基督教銘恩小學：2C班有3學生感染

13)聖公會主愛中學： 6D 班有4學生感染

14)屯門五邑鄒振猷學校：4C班有3學生感染

【早前已停課】

1)調景嶺基督教健明幼兒學校：預備班有5學生及一教職員感染，停課一周，再多一學生感染，今日再多幼兒班一學生、一老師及低班兩學生感染，學校共有92學生及17工作人員，累計10學生、兩教師感染，建議全校停課一周

2)中西區聖若瑟書院：之前4F班停課，現4D班有3學生感染，要再停課

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示、今日新增4123宗確診，包括234宗輸入。學校呈報549宗個案，14間學校有班級要停課。

【16:37】劉家獻表示，死亡個案數字上升中，與確診人數上升有關，確診人數上升，有相當比例病人變嚴重、危殆病人，最終死亡。能夠保護病人方法是打針，因為見到今日有11死中，9位沒有打齊三針。沒有打針比打齊3針死亡率高出15倍，再次呼籲未打針快打針，打一針或兩針未齊三針，要快打齊，以提高保護能力高。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，累積1536名確診病人留院，其中171宗是新增個案，35個月大男嬰病情好轉離開深切治療病房。

【16:19】年齡介乎六個月至三歲的幼童可由星期四（4日）開始，接種科興克爾來福新冠疫苗。另外，已接種三劑科興或復必泰疫苗的50歲至59歲人士由八月四日起，亦可在接種最後一劑疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。

家長或監護人請由星期四上午九時起，透過網上預約系統，為幼童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。家長亦可選擇透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約免費接種科興疫苗。

預約系統亦會同步更新，由星期四上午九時起，50歲至59歲合資格人士可網上預約接種第四劑科興或復必泰疫苗。

【15:53】衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（1日）召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，科興疫苗可沿用成年人劑量，惟復必泰則須抽取成年人十分一劑量。政府今日（2日）宣布，在考慮專家意見後，醫務衞生局局長已批准把科興疫苗的最低接種年齡由三歲降至六個月大。當局已備有相關疫苗，接種安排將於本周內公布。當局亦正與相關藥商商討洽購特定的復必泰兒童配方疫苗。

【12:54】澳門連續3日沒有新增新冠陽性個案，而社區9日連續零確診，個案維持在1,821宗。澳門政府宣布今日（2日）起解除關閉美容院、健身院、酒吧等場所，餐飲場所恢復堂食，惟居民外出仍需戴口罩及在餐飲場所進食需出示三日內的核酸檢測陰性證明。

澳門立法會議員林宇滔今日（2日）在電台節目表示，澳門政府錯過疫情爆發頭三周的黃金期，不能做到快、狠、準抗疫，認為是過於輕敵，又指疫情對各行業影響至深， 不少企業「捱唔住」，澳門今年頭7個月博彩業收入僅266億元，更不及疫情前高峰期的一個月收入。

▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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【12:27】本港疫情反彈，衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會最新建議，50歲或以上人士接種第三劑新冠疫苗至少三個月後，要接種第四劑疫苗。

今早（2日）前往元朗體育館社區疫苗接種中心的市民不算多，有50歲女士到場接種第四針，她坦言無留意到新聞報道的專家建議，只是覺得疫情一直未完，即使打針後曾經出現發冷、作嘔等副作用，仍想透過打針「保住條命」。

【09:49】衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（1日）召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，即現時6個月至三歲幼童均可接種疫苗。科興疫苗可沿用成年人劑量，惟復必泰則須抽取成年人十分一劑量。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（2日）在電台節目表示，若不能訂購「復必泰BB版」，就要靠在本地主行稀釋，惟稀釋至十分一劑量前所未有，將與相關部門及藥劑師尋求在技術層面上克服稀釋困難，若經審視後發現不能稀釋，就會選擇「認命」，暫時只能用科興疫苗。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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【08:27】將軍澳煜明苑焜明閣今早解封，其間約1450人士接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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【08:00】本地疫情持續逾兩年，第五波疫情爆發之初，美孚港鐵站曾發生隧道「9秒前後腳」感染事件，本地科技企業 Avalon SteriTech（鎧耀環境衛生科技）即時出動10部消毒機械人進行消毒。不僅是港鐵，商場、甚至機艙都有出現消毒機械人的身影，鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康表示，受疫情影響最深的人無疑是清潔工，公司曾派出機械人分擔及減省清潔工的基本工序，讓他們「唔使做到咁辛苦」，同時機械人給予清潔工健康保障。

他又指，鎧耀亦在今年年初在公立醫院試行醫護抗菌工作制服實驗，目前處於最後測試階段。現時數據顯示，衣服就算經過多次洗濯，半年內的有效抗菌功仍維持在 99.9%。他希望衣服能應用在各大醫院，公司亦打算以抗菌織物打造老人院員工及學生制服。

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【00:01】新冠肺炎疫情反覆，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明呼籲盡早接種三針疫苗，稱「感染可代替接種係錯」。他解釋，自然感染產生的中和抗體量比接種疫苗產生的低，而第五波疫情的康復者，體内中和抗體水平在三個月後也會開始下降。此外，崔俊明引研究指相對首次感染，復陽個案感染後死亡風險為2.14倍、住院率為2.98倍、出現至少一種後遺症風險為1.82倍。

被問到第六波疫情會否比第五波更嚴重，崔俊明坦言「唔夠膽答」，但補充曾感染人士體内仍有T淋巴細胞，可減輕症狀，而病狀輕微的受感染者屆時可能只需在家服用口服藥。至於社會要達到甚麽標準方算有「免疫屏障」，他表示疫苗接種率應達9成以上。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼

