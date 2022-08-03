疫情．最新｜勞福局何啟明快測陽性隔離　政府將公布放寬入境檢疫

疫情反覆，本港昨日（2日）累積1536名確診病人留院，其中171宗是新增個案，35個月大男嬰病情好轉離開深切治療病房。死亡個案大增至11宗。今日新增4123宗確診，包括234宗輸入。學校呈報549宗個案，16間學校有班級要停課。



特首李家超表示即將公布縮短檢疫日數，減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為海外回港居民或可進行家居檢疫，代替酒店檢疫，但檢疫期間獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。



昨日疫情報道總覽：



▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼



【12:47】香港疫情在高位徘徊，近日更出現幼童死亡及重症個案，周四起（4日），6個月大至3歲嬰幼童可接種科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台表示，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700個幼童確診就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。

【11:53】勞工及福利局發言人表示，勞工及福利局副局長何啟明快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。勞福局指，何啟明最近一次上班日期為8月2日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。勞福局指，已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，以及遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

【10:20】六個月大至三歲幼童周四（4日）起可接種科興疫苗，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，由於本港確診基數上升，兒童染疫後需入住深切治療部人數隨之上升，近日兒童個案中，出現抽筋、壞死性腦炎、嘶哮症等症狀人數，相比數周前增加，因此他呼籲家長盡快替子女預約接種疫苗，而家長本身亦應盡快完成接種三針疫苗，保護家中幼童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，科興疫苗幼兒接種數據雖比復必泰少，但內地不少幼童接種後證明疫苗均安全有效，故家長可放心讓幼兒接種。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【08:01】屯門景峰花園第一座解封，圍封期間約600人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



▼8月1日起強制檢測公告▼



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