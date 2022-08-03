美國隊長2.0喊港獨口號囚69月　指原審錯用指引　上訴得直改囚5年

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，涉多次公眾場合叫喊口號，接受傳媒訪問時更提到香港獨立言論，經審訊被裁定煽動他人分裂國家罪成，原審官指情節嚴重，根據《港區國安法》中，「情節嚴重」的指引，判馬入獄5年9個月。馬認為刑期過重，因他既無計劃，喊口號也沒有甚麼人和應，即使接受訪問也非主流媒體，其犯案情節份屬輕微，認為原審官錯用指引，上訴要求減刑，成為首宗上訴庭處理的《國安法》案件。上訴庭今(3日)頒下判辭，裁定馬上訴得直，減刑9個月，改囚5年。



上訴庭認同屬嚴重但較輕類別

上訴庭認為，本案屬情節嚴重類別，但屬該類別中較輕，認為量刑起點應貼近5年。上訴庭認為，原審法官以監禁6年為量刑起點，屬明顯過重。上訴庭以監禁5年3個月為量刑起點，而原審法官因抗辯手法，節省法庭時間，扣減3個月，上訴庭對此不加干預，因此最終刑期為5年。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，過往經常現身示威場面。（資料圖片）

上訴人馬俊文(31歲)，被裁定煽動他人分裂國家罪成。控罪指他在2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

指情節嚴重須判5至10年刑期

案件在區域法院審訊時，原審法官陳廣池認為本案情節嚴重，根據 《港區國安法》，「情節嚴重」的指引，判以5年以上，10 年以下刑期，最終判馬入獄5年9個月。

原審法官陳廣池判刑時，指上訴人馬俊文的案件屬情節嚴重，採用了5至10年的判刑標準。(資料圖片)

原審官曾指馬透過示威刷存在感

馬卻指本案情節屬輕，他既沒有周詳計劃，叫的口號亦流於空泛，現場更沒有什麼人附和，他曾接受網媒的訪問，也非主流傳媒，其影響力有限。陳官曾指馬透過示威「刷存在感」，馬的代律師指，這更顯示馬的行為並非危害到國家安全。

案件編號：CACC272/2021