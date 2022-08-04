疫情．最新｜環境局局長政務助理李泳嘉快測陽性　7.29最後上班

本港新冠疫情持續，昨日（3日）新增4,547宗確診，連續14日新增逾4,000宗。在昨日共有1,533名確診病人在公立醫院治療，其中164宗為新增個案，有20人危殆及24人嚴重。學校呈報個案增437宗，增5間學校爆疫有班級要停課。



6個月大至3歲嬰幼兒今日（4日）起可接種疫苗，惟只限打科興疫苗，與成人劑量相同；由於不能稀釋復必泰成人版供嬰幼兒接種，如想打復必泰，需待政府訂購到幼兒版本。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨指出，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700名確診幼童就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。



昨日疫情報道總覽：



▼8月4日 嬰幼兒可接種科興疫苗▼



+ 5

▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



【11:27】抵港人士由機場前往檢疫酒店，可選擇自費指定檢疫酒店的士，相關服務於今日（4日）起由原定早上8時至翌日凌晨2時，延長至早上7至翌日凌晨2時。的士車行車主協會永遠會長吳坤成在電台節目指，現時抵港航班及客量不穩定，每日載客情況可以有很大差異，平均有300至400架次預約，在周五及周末司機有機會接到四至五宗生意。他期望隨政府縮短海外入境檢疫時間，抵港人士增加，生意量會隨之上升。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



+ 10

【10:41】環境及生態局局長政務助理李泳嘉今日（4日）快速抗原測試呈陽性，該局表示，該名職員日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。他最近一次上班日期為7月29日。

環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

【10:40】本港疫情上升，醫管局調動病床接收新冠患者，並按需要安排合適的病人到私家醫院治療，13間私家醫院可提供364張病床，其中中大醫院提供24張病床接收新冠患者、另提供12張病床接收非新冠患者。中大醫院行政總裁馮康今早（4日）在電台節目指，今日會接收首名來自新界東醫院聯網的病人，院內的隔離病房已重啟負壓設定，並已調動人手應對；至於非新冠患者，料初期會與第五波疫情安排相約，先接收骨科、中風、神經科的病人，但不排除接收其他專科的病人。

▼中大醫院▼



【09:27】政府宣佈科興新冠疫苗接種年齡下限由3歲降至6個月，家長由今日（4日）起可為6個月至3歲以下幼童在網上預約打針。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今早在電台節目指，近月疫情升溫，兒童入院及危重症個案均有增加，大多危重症都是3歲以下的幼童，以往未曾接種疫苗，由於染疫後病情可在數小時內惡化，「求醫快未必幫助好大，最重要預防感染。」

【08:28】葵涌寧峰苑庭峰閣今早（4日）解封，其間829人士接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



+ 2

▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 12

▼8月1日起強制檢測公告▼



+ 21

▼8月2日 動漫電玩節最後一日滿是Cosplay角色扮演愛好者▼

