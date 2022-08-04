MIRROR演唱會｜專家推算27萬人患PTSD　有人見12子廣告湧負面情緒

MIRROR演唱會發生駭人意外，一塊大型營幕墮下擊中舞蹈員，不少人觀看過意外影片後感不安。災後心理輔導協會今（4日）指，接觸近百名有負面情緒人士，當中有不少人士已經出現有關創傷後遺症（PTSD）病徵，包括發惡夢、失眠、無胃口、血壓上升、心口痛等症狀，更有網民表示在看見MIRROR廣告或是成員照片的時候都會突然出現負面情緒，回想起意外。



根據「精神疾病診斷與統計手冊」，患者要超過30日才能被判斷為患上創傷後遺症。災後心理輔導協會總幹事杜永政及香港心理學協會會長劉英健博士根據亞洲地區大型意外後出現創傷後遺症之比率約是整體「直接接收意外事件資訊」者之33.5%推算，30日之後將會有約近27萬人患上創傷後遺症。



撰文：葉泳心



▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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直接或間接經歷也有機會患創傷後遺 後者比率可高達18%

根據對創傷後遺症的研究以及創傷心理學的臨床經驗，區分創傷後遺症的比例，通常會以「直接經歷創傷事」件及「間接經歷創傷事件」去區分。「直接經歷創傷事件」者後患上創傷後遺症的個案可以是整體的5%至67%不等；而「間接經歷創傷事件」者後患上創傷後遺症的個案，則可以是整體的1.8%至18%不等。

隨著網絡科技發展，人們可以透過電子產品接收不同資訊，更提升了「間接經歷創傷事件」者患上創傷後遺症的機會。如單純以報章及電台接觸意外資訊，其患上創傷後遺症的機會將會接近1.8%，但以數碼方式「間接經歷創傷事件」，由於可以重複觀看不同的片段，所以患上創傷後遺症的人數可以是整體「間接經歷創傷事件」者之18%。

▼8月1日 MIRROR演唱會重傷舞蹈員李啟言（阿Mo)父母再次探病▼



災後心理輔導協會總幹事杜永政及香港心理學協會會長劉英健博士以外國同類演唱會意外、本港學者的相關研究，以及公佈有關港人以不同媒體了解新聞的研究數字作推算，將接收意外事件資訊的人士分為三類：「直接方式接收意外事件資訊」、「以報章或電台間接方式接收意外事件資訊」及「以數碼媒體方式間接接收意外事件資訊」三類，並扣除大約有36萬人因為智力、腦退化、身體情況或個人喜好而完全沒接觸新聞資訊人士。

估算逾500萬人透過網上或轉發片段間接接收意外資訊

按照7月28日晚MIRROR演唱會公佈數字，當晚約有12500人在現場直接經歷意外事件，屬於A類，而根據港人接收新聞方式相關研究推算，大約有5,009,760人透過網上或轉發片段間接方式接收意外事件資訊，屬於C類。而在扣除A或C類方式接收意外資訊後，推算約有682,080人純以報章及電台間接接收意外資訊，屬於B類。

估近二十七萬人患創傷後遺症 數字多寡與事態發展有關

根據亞洲地區大型意外後出現創傷後遺症之比率約是整體「直接接收意外事件資訊」者之33.5%推算，估計A類 「直接方式接收意外事件資訊」者將會約有4,166人患上創傷後遺症，而B類「以報章或電台間接方式接收意外事件資訊」者將約有12,277人患上創傷後遺症， 佔整體以報章雜誌或電台消息接收新聞的人士約1.8%，而C類「以數碼媒體方式間接接收意外事件資訊」者，將會約有250,488人患上創傷後遺症，三類人士總和共約有266,931人。

▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



阿Mo狀況、MIRROR會否解散及調查結果影響PTSD數字

出現創傷後遺症的個案數字多寡也與事態的發展有關，當中有幾個直接因素影響已經出現病徵人士會否在事件發生後30日後，被斷症為各種創傷後遺症。包括受傷舞者李啟言（阿Mo）的健康狀況，MIRROR、Collar會否可以如常演出，以及意外事件調查結果等。以上因素會對出現創傷後遺症的個案數字有20%上下之別。

部份粉絲隱藏負面情緒 尋找壓力出口減患創傷後遺症機會

災後心理輔導員由7月29日起以輔導熱線及輔導員網上探訪形式，透過Facebook及IG與MIRROR、Collar粉絲接觸，發現有部份粉絲因怕影響別人情緒，而隱藏自己的負面情緒，不再談論、提及意外事件。香港心理學協會會長劉英健博士認為，在極大的壓力之下，必須為自己找一個情緒出口，才能減少患上創傷後遺症的機會。