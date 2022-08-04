過去一個月錄得30宗瘧疾輸入個案　一人死於檢疫酒店　4人留醫ICU

衞生防護中心今日（4日）表示，過去一個月共錄得30宗外地傳入的新增瘧疾確診個案，涉及30名男病人，年齡介乎25至57歲，全部於7月1日至8月1日期間抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間在酒店內死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。

其餘29人送往公立醫院治理，10人經治理後已出院，另外四人及15人分別情況嚴重和穩定，當中4人正於深切治療部留醫。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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21人由幾內亞抵港

衞生署衞生防護中心今日表示，近日的輸入性瘧疾個案有上升趨勢，全部涉及由非洲抵港人士，過去一個月錄得30宗外地傳入的新增確診個案，涉及30名男病人，年齡介乎25至57歲，當中21人由非洲幾內亞抵港。

所有病人抵港後均因應相關入境要求於指定檢疫酒店進行檢疫，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。

10人已出院 餘下患者情況嚴重及穩定

其餘29人送往公立醫院治理，10人經治理後已出院，另外4人及15人分別情況嚴重和穩定，當中4人正於深切治療部留醫。

衞生防護中心表示，會繼續流行病學調查並正跟進該些個案的同行人士，對他們進行醫學監察，有病徵的人士會被送往醫院，而沒有出現病徵的人士將獲提供血液測試，如發現陽性個案會被送往醫院接受治療。

衞生防護中心發言人指，根據食物環境衞生署的瘧疾病媒監察資料，本港市區近年未有發現該兩種可致病的「按蚊」，除於2021年在大欖涌水塘附近發現有傑普爾按蚊的滋生外，在過去10年均沒有在其他地點發現微小按蚊或傑普爾按蚊的滋生。有見及此，衞生署認為瘧疾出現本地傳播的風險屬非常低。由於在檢疫酒店發現輸入性瘧疾個案，當局會跟進相關地點的蚊患情況，並按需要加強滅蚊工作。

發言人提醒，瘧疾是一種可致命的嚴重疾病。患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。重症瘧疾的病情比較嚴重，如沒有適當治療，可導致死亡。如市民到瘧疾流行地區，外遊期間及返港後14日內，都應使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑。