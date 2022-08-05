疫情．最新｜多一名瘧疾病人死亡　19人仍在三間公立醫院治療

今日（5日）新增4428宗確診個案，包括205宗輸入。公立醫院累計1492名確診者留院，包括197宗新增個案，危殆病人增至28人，16人嚴重，多4人死亡。學校呈報321宗個案，有2間學校有班級爆疫要停課。



本港單日確診破五千宗，昨日（4日）新增確診5,020宗個案，是5月反彈後首次單位增逾5,000；昨日學校呈報367宗，增3間學校爆疫有班級要停課。公立醫院累計1,515名確診者留院，包括172宗新增個案，危殆病人增至27名，19人嚴重。有兩名死者因病情嚴重，在送抵急症室時已不醒人士。6個月大至3歲嬰幼兒昨日起可接種科興疫苗，截至傍晚6時共219人打針。



昨日疫情報道總覽：



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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▼8月5日 蔡若蓮到訪東華三院邱子田紀念中學出席「學校疫苗接種日」活動▼



【17:06】油塘油翠苑溢美閣今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（6日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:05】劉家獻表示，黃大仙醫院今日再多一名員工確診，是一名護士，CT值30，暫時病房有一名護士及四名病人感染，包括昨日公布死亡的94歲女病人，暫未肯定傳染途徑及方向，始終有數名病人、中間又有探訪，會做基因分析了解關連，會否是各自在社區感染或病房感染。

【16:59】張竹君表示，瘧疾個案有一個較大比例在幾內亞抵港，因成非洲好多國家都有瘧疾，很難要求先檢驗才入境，已提醒幾內亞來港人士，來港時會問有沒有病徵，如有病徵會直接送院。

【16:56】劉家獻表示，現有19名病人在公院治療瘧疾，8人在瑪嘉烈、2人伊院、9人在廣華醫院。有一位在伊利沙伯醫院深切治療病房留醫病人今日下午過身。

醫管局已全全球包括內地購買瘧疾藥物做庫存，入院病人情況幾嚴重，專家指很久未見過身體含瘧疾蟲的高數量，暫時有足夠藥物治療瘧疾病人，現時不斷有外地旅客回來，或會有瘧疾診斷到，會密切監情況，如有需要會盡快向不同地方買藥。

【16:49】張竹君表示，對於近日輸入瘧疾個案大增都比較擔心，有一些非洲來港人士，最近在酒店確診，有部份人較嚴重，大部份是惡性瘧疾，是嚴重情況，個別有死亡或要入深切治療，知道醫管局有準備，同行人士若有個案，都會做醫學監測，如有病徵盡快送院，無病徵做血液測試，盼盡早找到患者。

【16:45】【2間學校有班級爆疫要停課】

1)瑤幼稚園(中西區)：昨下午已建議停課，有兩學生及一老師確診，今早知道有停課中的師生感染，包括多一名老師及一名學生，PNGF班共有21學生，總共三學生、兩老師確診，這班需要停課

2)元朗商會小學：4B班有38學生，有五學生確診要停課

【16:42】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（5日）新增4428宗確診個案，包括205宗輸入。學校呈報321宗個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，今日（5日）公立醫院累計1492名確診者留院，包括197宗新增個案，危殆病人增至28人，16人嚴重，多4人死亡，其中兩名死者沒有打針。

今日其中一名較年輕死者為70歲女士，已打三針，病發當日有不適，到急症室，佢死者女是一個新冠確診者，與她同住，死亡當快測陽性，在急症室時氣喘，透氣不好，有咳。入急症不久，已突然心跳停左，即時急救、插喉，可惜急救不成功，急症室死，會做解剖同驗咩事死。

【16:00】鑑於疫情反彈，教育局決定全港學校在 2022/23 學年，即今年9月的學年，暫時維持半天面授課堂，全校師生需每天進行快速抗原測試的安排亦將繼續推行，直至另行通知。

【15:04】民眾安全服務處今日（5日）表示，民安處總參事梁冠康因曾與初步確診病人接觸，正按衞生防護中心指引進行檢疫。梁冠康有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【12:11】澳門疫情放緩，本周三起（3日）再放寬抗疫措施，恢復與珠海免隔離通關，經澳門入境珠海，只需持有24小時內核酸檢測陰性證明。至昨晚（4日），青茂口岸依然大排長龍，場面混亂，有當地人形容有如「大遷徙」。澳門當局公布，通關首日各口岸出入境共計39,600人次，當中最多為內地僱員出境數字，佔約19,100人次，相比前一天飆升595.4倍。

【11:17】黃大仙醫院胸肺科女病房出現新冠病毒感染群組，懷疑涉及恩恤探訪。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）表示，Omicron病毒的潛伏期中位數約為2.5日，而恩恤探訪後約24小時內，除了探訪者外，病房內另外三名檢測亦陽性，認為較大機會是探訪者在病房內被傳染，故事件不應影響探訪安排。

【08:53】觀塘和樂邨居安樓今早（5日）解封，約1 040人接受了檢測，當中共發現九宗陽性檢測個案。

▼8月4日 勞工處大型招聘會▼



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【07:00】今年初爆發的第五波疫情，累計過百萬人染疫，不少人手持的康復者二維碼有效期快屆滿，已接種兩針的康復者，因為染疫當一針計，所以已完成三針疫苗接種，按理他們完成電子針卡更新後，即可符合進入食肆和表列處所的要求。惟近日有一批屬染疫時無申報，獲衞生署後補發出康復者證明的市民，發現在系統上康復者身份未獲「承認」，無法更新針卡。



《香港01》近日接獲多名後補申報染疫的康復者投訴，雖然早前已獲發「康復者二維碼」，惟其近日到官方網站下載電子針卡時，曾否染疫一欄卻寫「否」，以官方的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄其針卡時，卻出現紅色，亦即不符合「疫苗通行證」的要求，代表有關康復者在其「康復者二維碼」到期後，便無法再進入食肆等處所。



《香港01》已就此向醫務衞生局、衞生署和資訊科技總監辦針室查詢。衞生署和資科辦表示，正調查和檢視電子針卡系統，但至今仍未找到是系統還是資料庫出錯，亦無解釋針卡錯誤牽涉甚麼群組的康復者，僅呼籲有類似問題的市民可致電衞生署的熱線求助。

▼8月4日 政界女要員出席黃大仙祠七夕「七姐寶誕」▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月2日 貿發局公布美食博覽詳情▼

