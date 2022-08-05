疫情．最新｜確診數字升穿5000大關　政府料今日公布紅黃碼安排

本港單日確診破五千宗，昨日（4日）新增確診5,020宗個案，是5月反彈後首次單位增逾5,000；昨日學校呈報367宗，增3間學校爆疫有班級要停課。公立醫院累計1,515名確診者留院，包括172宗新增個案，危殆病人增至27名，19人嚴重。有兩名死者因病情嚴重，在送抵急症室時已不醒人士。6個月大至3歲嬰幼兒昨日起可接種科興疫苗，截至昨午共92人打針。

據悉，政府最快今日（5日）公布安心出行紅、黃碼的安排，前者適用於確診病人，後者將因應縮減入境酒店檢疫日數，而用來限制在家作健康觀察人士，避免他們進入會除下口罩場所。



昨日疫情報道總覽：



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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▼8月4日 勞工處於灣仔舉行大型招聘會▼



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【07:00】今年初爆發的第五波疫情，累計過百萬人染疫，不少人手持的康復者二維碼有效期快屆滿，已接種兩針的康復者，因為染疫當一針計，所以已完成三針疫苗接種，按理他們完成電子針卡更新後，即可符合進入食肆和表列處所的要求。惟近日有一批屬染疫時無申報，獲衞生署後補發出康復者證明的市民，發現在系統上康復者身份未獲「承認」，無法更新針卡。



《香港01》近日接獲多名後補申報染疫的康復者投訴，雖然早前已獲發「康復者二維碼」，惟其近日到官方網站下載電子針卡時，曾否染疫一欄卻寫「否」，以官方的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄其針卡時，卻出現紅色，亦即不符合「疫苗通行證」的要求，代表有關康復者在其「康復者二維碼」到期後，便無法再進入食肆等處所。



《香港01》已就此向醫務衞生局、衞生署和資訊科技總監辦針室查詢。衞生署和資科辦表示，正調查和檢視電子針卡系統，但至今仍未找到是系統還是資料庫出錯，亦無解釋針卡錯誤牽涉甚麼群組的康復者，僅呼籲有類似問題的市民可致電衞生署的熱線求助。

▼8月4日 政界女要員出席黃大仙祠七夕「七姐寶誕」▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月2日 貿發局公布美食博覽詳情▼

