疫情．最新｜55大廈強制檢測　寶翠園、海濱南岸、駿景園各一上榜

今日（5日）新增4428宗確診個案，包括205宗輸入。公立醫院累計1492名確診者留院，包括197宗新增個案，危殆病人增至28人，16人嚴重，多4人死亡。學校呈報321宗個案，有2間學校有班級爆疫要停課。



本港單日確診破五千宗，昨日（4日）新增確診5,020宗個案，是5月反彈後首次單位增逾5,000；昨日學校呈報367宗，增3間學校爆疫有班級要停課。公立醫院累計1,515名確診者留院，包括172宗新增個案，危殆病人增至27名，19人嚴重。有兩名死者因病情嚴重，在送抵急症室時已不醒人士。6個月大至3歲嬰幼兒昨日起可接種科興疫苗，截至傍晚6時共219人打針。



昨日疫情報道總覽：



▼8月5日強制檢測公告▼



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【21:45】醫務衞生局公布強制檢測公告，有55幢大廈上榜。其中50幢有居民確診，私樓包括鰂魚涌康蕙花園2座、鴨脷洲海怡半島怡美閣、薄扶林寶翠園3座、紅磡海濱南岸5座、大角咀柏景灣6座、長沙灣宇晴軒7座、沙田駿景園11座、荃灣全．城滙8座、荃灣荃景花園10座、屯門豐景園5座、元朗鳳翔路69號建輝大廈；屯門屯富路紀律部隊宿舍也納入名單中。

何文田愛民邨及俊民苑共有五幢污水樣本檢測呈陽性而納入強檢名單，涉及愛民邨嘉民樓和禮民樓，以及俊民苑文禧閣、文愛閣和文明閣。

在7月30日至8月5日曾在指明55幢大廈之一身處超過兩小時人士，須於明日或後日（6日或7日）進行核酸檢測。

▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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【21:18】政府計劃推出「紅黃碼」制度，並縮短海外抵港人士酒店檢疫日數，據了解，政府原定今日（5日）與行政會議簡介、政府專家顧問開會討論，並於下午舉行記者會公布詳情，但最終全部取消。有消息指，有關方案最快下星期一（8日）才會公布。

政府中人指，明白社會熱切期待放寛入境隔離措施，希望盡快公布。

【20:05】香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（5日）更新確診大廈名單，過去14日有10,817幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,013幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有850幢上榜。

新上榜確診大廈方面，8月4日呈報的有2,292幢，當中有多個豪宅，包括半山羅便臣道麗澤園、半山克頓道慧苑、西半山柏道豫苑2座、畢架山義德台、清水灣麗莎灣別墅等。翻查資料，終審法院前首席法官馬道立，曾於2018年以首置身份購入慧苑。

▼部份確診大廈▼



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【18:45】香港大學新任醫學院院長劉澤星本周一上任，他今日出席傳媒分享會時表示心情依然緊張。對於疫情發展，他強調自己非專家，但認為首要是保住醫療體系，不要因疫情而影響到其他不是新冠的病人。

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【18:10】教育局局長蔡若蓮今午到訪屯門區，為接種新冠疫苗的小朋友打氣，並指近期醫院深切治療部的新冠個案中，部份涉及未有接種疫苗的嬰幼兒，情況令人心痛，強調接種疫苗是最有效的防禦方法，可以減低重症及死亡風險，呼籲家長盡快安排適齡子女接種疫苗。

▼8月5日 蔡若蓮到訪東華三院邱子田紀念中學出席「學校疫苗接種日」活動▼



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【18:05】差餉物業估價署表示，署長蕭家賢的一位同住家人確診，蕭經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫，而他有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【17:25】本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案蔓延各區。港府今日（5日）公布，因應油尖旺區、沙田區及黃大仙區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的屋苑包括馬鞍山欣安邨、錦英苑、海典居、海柏花園，以及大角咀利奧坊·曉岸及利奧坊·凱岸等。

▼8月5日 部份污水陽性大廈▼



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【17:06】油塘油翠苑溢美閣今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（6日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:05】劉家獻表示，黃大仙醫院今日再多一名員工確診，是一名護士，CT值30，暫時病房有一名護士及四名病人感染，包括昨日公布死亡的94歲女病人，暫未肯定傳染途徑及方向，始終有數名病人、中間又有探訪，會做基因分析了解關連，會否是各自在社區感染或病房感染。

【16:59】張竹君表示，瘧疾個案有一個較大比例在幾內亞抵港，因成非洲好多國家都有瘧疾，很難要求先檢驗才入境，已提醒幾內亞來港人士，來港時會問有沒有病徵，如有病徵會直接送院。

【16:56】劉家獻表示，現有19名病人在公院治療瘧疾，8人在瑪嘉烈、2人伊院、9人在廣華醫院。有一位在伊利沙伯醫院深切治療病房留醫病人今日下午過身。

醫管局已全全球包括內地購買瘧疾藥物做庫存，入院病人情況幾嚴重，專家指很久未見過身體含瘧疾蟲的高數量，暫時有足夠藥物治療瘧疾病人，現時不斷有外地旅客回來，或會有瘧疾診斷到，會密切監情況，如有需要會盡快向不同地方買藥。

【16:49】張竹君表示，對於近日輸入瘧疾個案大增都比較擔心，有一些非洲來港人士，最近在酒店確診，有部份人較嚴重，大部份是惡性瘧疾，是嚴重情況，個別有死亡或要入深切治療，知道醫管局有準備，同行人士若有個案，都會做醫學監測，如有病徵盡快送院，無病徵做血液測試，盼盡早找到患者。

【16:45】【2間學校有班級爆疫要停課】

1)北角英皇道樂䔄幼稚園：昨下午已建議停課，有兩學生及一老師確診，今早知道有停課中的師生感染，包括多一名老師及一名學生，PNGF班共有21學生，總共三學生、兩老師確診，這班需要停課

2)元朗商會小學：4B班有38學生，有五學生確診要停課

【16:42】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（5日）新增4428宗確診個案，包括205宗輸入。學校呈報321宗個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，今日（5日）公立醫院累計1492名確診者留院，包括197宗新增個案，危殆病人增至28人，16人嚴重，多4人死亡，其中兩名死者沒有打針。

今日其中一名較年輕死者為70歲女士，已打三針，病發當日有不適，到急症室，佢死者女是一個新冠確診者，與她同住，死亡當快測陽性，在急症室時氣喘，透氣不好，有咳。入急症不久，已突然心跳停左，即時急救、插喉，可惜急救不成功，急症室死，會做解剖同驗咩事死。

▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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【16:00】鑑於疫情反彈，教育局決定全港學校在 2022/23 學年，即今年9月的學年，暫時維持半天面授課堂，全校師生需每天進行快速抗原測試的安排亦將繼續推行，直至另行通知。

【15:04】民眾安全服務處今日（5日）表示，民安處總參事梁冠康因曾與初步確診病人接觸，正按衞生防護中心指引進行檢疫。梁冠康有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【12:11】澳門疫情放緩，本周三起（3日）再放寬抗疫措施，恢復與珠海免隔離通關，經澳門入境珠海，只需持有24小時內核酸檢測陰性證明。至昨晚（4日），青茂口岸依然大排長龍，場面混亂，有當地人形容有如「大遷徙」。澳門當局公布，通關首日各口岸出入境共計39,600人次，當中最多為內地僱員出境數字，佔約19,100人次，相比前一天飆升595.4倍。

【11:17】黃大仙醫院胸肺科女病房出現新冠病毒感染群組，懷疑涉及恩恤探訪。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）表示，Omicron病毒的潛伏期中位數約為2.5日，而恩恤探訪後約24小時內，除了探訪者外，病房內另外三名檢測亦陽性，認為較大機會是探訪者在病房內被傳染，故事件不應影響探訪安排。

【08:53】觀塘和樂邨居安樓今早（5日）解封，約1 040人接受了檢測，當中共發現九宗陽性檢測個案。

▼8月4日 勞工處大型招聘會▼



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【07:00】今年初爆發的第五波疫情，累計過百萬人染疫，不少人手持的康復者二維碼有效期快屆滿，已接種兩針的康復者，因為染疫當一針計，所以已完成三針疫苗接種，按理他們完成電子針卡更新後，即可符合進入食肆和表列處所的要求。惟近日有一批屬染疫時無申報，獲衞生署後補發出康復者證明的市民，發現在系統上康復者身份未獲「承認」，無法更新針卡。



《香港01》近日接獲多名後補申報染疫的康復者投訴，雖然早前已獲發「康復者二維碼」，惟其近日到官方網站下載電子針卡時，曾否染疫一欄卻寫「否」，以官方的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄其針卡時，卻出現紅色，亦即不符合「疫苗通行證」的要求，代表有關康復者在其「康復者二維碼」到期後，便無法再進入食肆等處所。



《香港01》已就此向醫務衞生局、衞生署和資訊科技總監辦針室查詢。衞生署和資科辦表示，正調查和檢視電子針卡系統，但至今仍未找到是系統還是資料庫出錯，亦無解釋針卡錯誤牽涉甚麼群組的康復者，僅呼籲有類似問題的市民可致電衞生署的熱線求助。

▼8月4日 政界女要員出席黃大仙祠七夕「七姐寶誕」▼



+ 7

▼8月1日起強制檢測公告▼



+ 31

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 12

▼8月2日 貿發局公布美食博覽詳情▼

