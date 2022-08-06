疫情．最新｜55處納入強檢　柴灣已婚警察宿舍、紅磡海濱南岸上榜

本港受到新冠肺炎及瘧疾夾擊，今日（6日）新增4602宗確診，包括280宗輸入，多4宗死亡個案。累計有1467名確診病人在公立醫院留醫，包括188宗新入院個案，28人危殆，16人嚴重。增2間學校有班級要停課。

截至今日中午12點，有58名瘧疾病人留院，包括56男2女，年齡介乎25至56歲，有一人危殆，正接受深切治療，兩人嚴重，其餘55人穩定，醫療團隊密切監察情況，從名字上看大部分為中國人，主要來自幾內亞，部分來自同一間公司，估計稍後仍有約200人抵港。



政府電子消費券第二階段首期2,000元將於明日（7日）起派發，登記八達通的用戶今晚午夜後可到指定拍卡地點或用八通過程式領取，登記使用其他五個程式領取的合資格市民，則會自動收到。



8月6日強制檢測公告名單

昨日疫情報道總覽：



▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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【21:36】政府公布最新強制檢測公告，55處納強檢，當中包括柴灣已婚警察宿舍 2座、紅磡海濱南岸2座、將軍澳叠翠軒 4 座等，而秀茂坪秀茂坪邨秀明樓、東涌裕泰苑裕玥閣及屯門田景邨田樂樓則因污水樣本檢測呈陽性被列入強檢名單。

【19:40】本港自7月起錄得多宗瘧疾個案，至今至少釀兩死，現時有58名瘧疾病人成公立醫院留醫，其中1人危殆。根據衞生防護中心資料，瘧疾是可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後並受到感染後，叮咬另一人時把瘧疾傳播，瘧疾不會人傳人，但會透過血液或母胎傳播。

瘧疾多發在非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區，患者通常有發燒、頭痛及嘔吐等，更會併發痙攣及血液循環系統衰竭等，患者可在24小時內死亡。《香港01》結合香港衞生防護中心及世衞等資訊，整理瘧疾知識，並比對同樣以蚊作病媒、曾出現本地個案的登革熱，答市民疑慮。

瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

【18:00】紅磡海濱南岸第三座圍封強檢，政府目標是在明日（7日）上午約十一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:21】疫情持續，政府今日（6日）表示，西貢、觀塘、南區等5區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及將軍澳厚德邨、油塘鯉魚門邨、香港仔石排灣邨等8條公共屋邨，當局將會向相關地點派發約22.5萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。

▼8月6日 部份污水陽性大廈▼



【17:00】張竹君表示，已知好大比例瘧疾個案幾內亞到港，有個案同行人士或同公司已來港或將來港者，近一兩天，在幾內亞來港者是同公司有名單，有去到檢疫酒店篩查約90人，找到20幾位帶瘧疾蟲的核酸陽性檢測，已送院治療。昨日都有一班機是他們同行人士，約120人，已做篩查，120位中有13位初步陽性，已送院治療。另可能有數人早些時候已到港，自己不適求醫。估計來自幾內亞。

【16:52】BA.4/5個案繼續增加，初步佔整體已達到9.8%，BA.2.12.1則佔7.3%，BA.4/5似乎在外國已超越BA.2.12.1，會繼續觀察情況。

【16:50】建議以下兩間學校停課一周：

1)中華基督教會基慧小學(馬灣)：2E班有4學生確診，同班有25學生

2)佛教榮茵學校(元朗)：25號校巴有12人乘坐，兩學生確診，未找到源頭，其他學生停課

【16:46】至今日中午12點，58名瘧疾病人留院，包括56男2女，年齡介乎25至56歲。58人中，有一位危殆，接受深切治療，兩名嚴重，其餘55位穩定，醫療團隊密切監察情況，為病人提供合適治療，從名字上看大部分為中國人。

張竹君表示，昨日120名同機抵港的同行人士，為方便處理做篩查，送去同一間酒店。其他由幾亞來港或未來抵港者，會問有無病徵，做健康篩查，亦建議做檢查。

【16:43】劉家獻表示，其中一名死者72歲男人，他已打四針，8月5日黃昏在家突然暈倒，家人召救護車，救護到已沒心跳，即時急救，病人送東區醫院急症室，做快測陽性，病人在急症室過身，送公眾殮房找死因。暫不知病人入院前情況情況，提醒家人見長者情況差，精神不好、胃口差，盡快做快測，有需要睇醫生。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（6日）新增4602宗確診，包括280宗輸入，增2間學校有班級要停課。

【16:30】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港今日（6日）累計有1467名確診病人在公立醫院留醫，包括188宗新入院個案，28人危殆，16人嚴重，多4宗死亡個案。

【15:16】本港受到新冠疫情及瘧疾夾擊，上月共錄得30宗新增的瘧疾輸入個案，主要是非洲幾內亞抵港中國工人，其中一名52歲男病人檢疫期間在酒店死亡。消息指，當局已為檢疫酒店內近100名非洲抵港人士抽血檢測，發現有三分一帶有瘧疾病毒，即再多至少30名非洲抵港人士染上瘧疾，病人將獲安排到廣華醫院、伊利沙伯醫院等治療。



另外，據悉，再多逾100名中國工人昨日抵港，全被安排到灣仔的香港麗悅酒店進行醫學監測。

【14:58】政府降低新冠疫苗接種年齡至6個月至3歲的幼童，前日（4日）起嬰幼兒可打科興疫苗，但疫苗可預防疾病科學委員會主席、政府顧問劉宇隆今日（6日）表示，家長預約及已完成接種均未見踴躍，暫只有約一千宗。



今早有家長帶年幼子女到位於佐敦的官涌體育館疫苗中心打針，均指現場打針的人不多，小朋友更少，有家長表示今早才上網預約，即日已可帶子女到場打針，1因為有感新冠病毒殺傷力大，故就算有出現副作用的可能性，但仍選擇安排子女打針。

【13:10】疫情反彈，確診數字連日攀升，醫院管理局總行政經理劉家獻今日（6日）表示，本港正受疫情和瘧疾夾擊，若瘧疾個案持續增加，或要騰空病床處理新入院的病人，將會分薄應對疫情的能力，而現時已有約有一成多的醫療服務受影響。他續指，人手流失亦會影響醫療服務，舉例麻醉科的情況尤其嚴重，令部份手術需減少，強調醫管局已推出房屋津貼等措施，吸引新血留在公院前線。

【12:00】政府擬推出「紅黃碼」制度，並縮短海外抵港人士酒店檢疫日數，據了解，政原定昨日（5日）與行政會議簡介、政府專家顧問開會討論，並於下午舉行記者會公布詳情，但最終全部取消。據了解，取消原因包括有技術問題尚未解決。

【11:38】疫情反彈，隔離設施需求日漸增加。保安局局長鄧炳強今日（6日）表示，竹篙灣社區隔離設施入住人數持續上升，啟德社區隔離設施已「隨時候命」，他形容啟德的房間是「無敵海景加公園仲有飛機」，強調將會分區、人性化管理，希望確診者在隔離期間仍能「苦中一點甜」。

▼8月6日 啟德社區隔離設施「隨時候命」▼



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【10:54】運輸及物流局上月底以試辦形式安排100輛的士，為機場抵港人士提供免費專車以外的自費的士服務，前往指定檢疫酒店。運輸及物流局局長林世雄今日（6日）表示，的士服務推出接近兩周，運作大致暢順。截至昨日（5日）已有約6,000名抵港人士使用這項服務由機場前往指定檢疫酒店。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【10:04】本港新冠肺炎疫情持續，六個月至三歲幼童日前起可接種科興新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席、政府顧問劉宇隆今日（6日）指，本港疫情仍未見頂，不過形容：「爬上去速度較預期樂觀。」他又表示，至今只得約1,000多名6個月至3歲幼童預約或已接種疫苗，直言：「頭幾日應該係最踴躍個群，都唔夠1%。」

【10:00】政府第二階段消費券將於明日（7日）發放2,000元，6間發放消費券的支付平台準備多款優惠券給用戶之餘，亦回饋非消費券用戶，只需使用該等支付工具App亦同享優惠，部份搶先推出的「激筍優惠」已換罄。

至於消費券用戶獨家優惠方面，BoC Pay便有「勁賞．友得搶」，用戶在8月8日晚上9時到「友和YOHO」網頁，購買iPhone 13僅須1,999元。Tap & Go消費券用戶在指定商戶消費滿100元或以上，可享8%儲值額回贈。下文將介紹各大平台的最新優惠。

【09:50】澳門今日（6日）凌時起，將由香港、台灣或外國地區入境人士的酒店檢疫期由10日減至7日，改為實施「7+3」醫學觀察政策，即酒店隔離7日加3日自我醫學監察。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，8月6日零時起，由香港、台灣或外國地區入境人士實施「7+3」醫觀政策，並須於解除醫學觀察翌日起計第1、2、3、5、7天接受核酸檢測。

【08:01】油塘油翠苑溢美閣今早（6日）圍封，其間930人接受檢測，當中發現30宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

【08:00】政府明日（7日）將向636萬名市民發放總值128.7億元的消費券，絕大多數人都領取2,000元，各大商場、零售及餐飲集團都覬覦這塊「肥豬肉」，吸收去年及上半年消費券的消費模式後，受歡迎的優惠項目再encore。《香港01》整理各大商戶的優惠，包括OK便利店、7-Eleven、惠康超市、百佳超市、一田百貨及超市、萬寧、屈臣氏、麥當勞、日本城及實惠，下文將逐一介紹。

▼港大醫學院新院長介紹新學術大樓▼



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▼8月5日 蔡若蓮出席中學「學校疫苗接種日」▼



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▼8月5日 李小龍會公布舉行《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月4日 勞工處於灣仔舉行大型招聘會▼

