紅黃碼押後公布或與技術有關　方保僑憂系統超負荷　掃瞄針卡延誤

政府擬推出「紅黃碼」制度，並縮短海外抵港人士酒店檢疫日數，據了解，政原定昨日（5日）與行政會議簡介、政府專家顧問開會討論，並於下午舉行記者會公布詳情，但最終全部取消。據了解，取消原因包括有技術問題尚未解決。

醫務衞生局局長盧寵茂曾表示，紅黃藍碼制度，或涵蓋至密切接觸者。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，屆時食肆掃瞄針卡的裝置，須連接至政府的資料庫，以核對針卡是否合符資格，但繁忙時間隨時全港有過百萬人外出堂食，擔心系統未能負荷，市民掃瞄針卡時或有延誤，「同時間有幾十萬人一齊用，會唔會塞車，真係好難講。」



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寵茂曾指「黃碼」將擴至密切接觸者

政府原定周五公布「紅黃碼」制度，但據了解由於「技術問題」，最終臨時煞停。早前盧寵茂曾指，「紅黃碼」制度分兩階段推行，首階段黃碼只包括酒店檢疫人士，目標是容許適當縮短酒店檢疫的日數，黃碼人士可以上班上學，但不可以參與高風險活動，或進出食肆等除口罩的處所；待市民適應後，黃碼會再擴大範圍至涵蓋家居密切接觸者等人士。

至於紅碼，則會在政府向確診者發出檢酸檢測結果時同步發出，以識別在社區居家隔離的患者。

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，黃碼會再擴大範圍至涵蓋家居密切接觸者等人士。（資料圖片）

方保僑：密切接觸者手機無上網 無法發出黃碼

對於「技術問題」煞停公布「紅黃碼」詳情，方保僑對措施提出若干憂慮。他表示，目前市民進入食肆前，都須於食肆的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄針卡。在新措施下，他指假如密切接觸者的電話長期設定為飛行模式，其安心出行便不會更新至紅、黃碼，因此屆時每個食客掃瞄針卡時，食肆的裝置便須連接至政府的資料庫，以核對針卡。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

繁忙時間或過百萬人堂食 擔心核對系統大塞車

方估計，在目前每日約5,000宗確診的情況下，相信密切接觸者的數量不少，而政府追蹤辦須每日及時找出密切接觸者，並更新資料庫，以免出現漏網之魚。他續稱，雖然當局或會在推出新措施前，展開壓力測試或擴大系統容量，但繁忙時間隨時有過百萬市民外出堂食，擔心系統未能負荷，市民掃瞄針卡時或有延誤，情況就如信用卡機，在繁忙時間以信用卡付款時，可能需時數十秒才完成交易，直言：「同時間有幾十萬人一齊用，會唔會塞車，真係好難講。」他又指，部份食肆所用的裝置，或連接商場的Wi-Fi，上網速度亦有影響。

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另外，他提到屆時食肆的電話，因長期使用Wi-Fi或流動數據，耗電量可能更高，「到時可能插住兩個尿袋都搞唔掂。」他又憂慮，針卡附有個人資料，若食肆的裝置與政府系統連接，即變相另一種實名制。