消息指：增至少30非洲抵港人士染瘧疾　過百非洲旅客麗悅酒店監察

本港受到新冠疫情及瘧疾夾擊，上月共錄得30宗新增的瘧疾輸入個案，主要是非洲幾內亞抵港中國工人，其中一名52歲男病人檢疫期間在酒店死亡。消息指，當局已為檢疫酒店內近100名非洲抵港人士抽血檢測，發現有三分一帶有瘧疾病毒，即再多至少30名非洲抵港人士染上瘧疾，病人將獲安排到廣華醫院、伊利沙伯醫院等治療。

另外，據悉，再多逾100名中國工人昨日抵港，全被安排到灣仔的香港麗悅酒店進行醫學監測。



世衞分析幾內亞瘧疾個案分佈。

早前有指，上月染疫的30名瘧疾病人均由非洲抵港的華工，同受聘於一間非洲的中國公司，他們抵港後陸續發病。

醫管局昨日表示，大部份患者患上「惡性瘧疾」，症狀較嚴重，至今已有一人病逝、一人危殆，另有19人留醫公院，正緊急採購相關藥物，跟進患者同行者。當局又提到，近月瘧疾個案較大比例來自非洲幾內亞，故已聯同衞生署派出醫療隊到到機場篩查幾內亞抵港旅客，並即時安排懷疑感染瘧疾、有臨床需要的旅客入院接受治療。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

