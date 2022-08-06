中一來港兩年學得流利廣東話　傑出學生望和而不同：學習對方優點

第34屆香港特別行政區傑出學生選舉頒獎典禮於今（6日）舉行，本屆以「疫境前行」作選舉主題，從約200位參賽者選出10位傑出學生。得獎者各具特色，其中就讀培橋書院的楊憬成中一才來港讀書，以「和而不同」形容兩地人。另一位傑出學生鍾樂羲則以牛油果形容自己，令評審印象深刻。



本屆主題為「疫境前行」，疫情下學生們的校園生活深受影響，需要多方努力調整以適應新常態。今年收到約200份參加表格，透過校內推薦和社會各界的專業評審，最終選出十大傑出學生。

出生廣東佛山 理解中港文化有異 虛心請教同學英文

就讀培橋書院的楊憬成，出生於廣東佛山，直至中一來港讀書，後用兩年時間習得一口流利廣東話。他表示在不同的時代背景下，中港兩地文化確實相差甚遠，但他引用了孔子的「君子和而不同」，且認為即使不相同，仍可學習對方身上的優點，也可以自身優點幫助對方：「例如我會向英文能力好的朋友虛心請教，他們在文言文上有不解時我也會協助。」

楊憬成積極參與社區活動，曾代表學校前往內地山區學校進行義教。對於將來目標，中五的他希望能在文憑試取得好成績，滿足入讀計量金融學的收分要求。

嚴柏皓（左）、鍾樂羲（中）、及楊憬成（右）都是十大傑出學生之一。楊憬成望中港兩地人能互相學習並互相幫助。鍾樂羲則牛油果形容自己，以實而不華作座右銘。（張浩維攝）

有得獎學生用牛油果比喻自己：看似平平無奇但實而不華

另一位傑出學生鍾樂羲，就讀於保良局羅氏基金中學，同為中五的他希望將來能夠從事金融或創科行業，他認為香港需要創科的人才，得以站立於國際舞壹。

鍾樂羲將牛油果比喻為自己，「牛油果看似平平無奇，但實質充滿營養，實而不華正正是我的座右銘。」另外他認為在追求進步同時需要保持堅定決心，不輕易氣餒，就像牛油果擁有堅硬的果核一樣。

他感激擁有這次機會認識其他傑出學生，比起獲獎，從他人身上學習和磨練領袖能力才是最大得著，有利於日後服務社會。

最能體驗本年主題「疫境前行」的傑出學生嚴柏皓，早前不幸確診，他表示在隔離下更能重視家人對自己的照顧和鼓勵。他認為疫情令他成長，學會調整心態，保持正面，染病期間有機會反思自己，亦學會等待，堅持自我。就讀香港神托會培基書院的他希望將來修讀環球商業學，已拓寬自己的視野。