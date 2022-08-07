天瑜昏迷兩年　父親引述網民信轟政府冷待：MIRROR意外就高度重視

7歲女童周天瑜因不幸患上「紋肌肉瘤」，前年5月在瑪麗醫院接受切除手術時發生醫療事故，慘變植物人，其父親向醫管局追討多年未有結果。天瑜父親前日（4日）在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文，轉發一名網友發送予特首辦的信件，指摘政府厚此薄彼，高度重視並主動跟進男團MIRROR演唱會意外事件，卻漠視天瑜父親多年追究。

天瑜父親指該名網民說中其心聲，但強調無意借他人意外「抽水」，直至日前接獲醫管局律師通知將另覓專家對天瑜再作評估，再釐清責任及計算賠償，批評醫管局做法倉卒及不公，因雙方去年12月已找過專家評估，質疑局方有意拖延。

《香港01》就事件向特首辦及醫管局查詢，正候回覆。



姜濤曾親拍片為天瑜打氣 網民去信特首辦轟政府厚此薄彼

天瑜事件去年經報道後，引起市民廣泛關注，MIRROR成員姜濤親自在社交媒體拍片為天瑜及其父打氣，並承諾會探望她。MIRROR演唱會意外事件剛過一星期，天瑜爸爸前日在網上發文，轉述一名網民的電郵，顯示該名網民就瑜事件去信特首辦及多名政壇中人，提到MIRROR演唱會意外後，政府非常有效率地作出決定，甚至承諾成立專責小組調查，反觀天瑜事件，其父親追討醫管局三年無過，批評政府厚此薄彼。

前者（即MIRROR演唱會意外）特區政府等特別落力徹查，後者（天瑜醫療事故）呢？公平、公正、公義何在？以往特區政府避重就輕、輕描淡寫略過事情， 網友發送予特首辦及政界人士的電郵

天瑜父親稱無意借別人意外抽水：我們一家就無止境等待？

天瑜父親回應指，該名網民說中他心聲，但強調想拿别人的意外「抽水蹭熱度」，故一直閉口不提，直至前日接獲醫管局代表律師通知。他指，醫管局律師通知他，將安排一名專家為天瑜作評估，以釐定事件的責任和計算賠償額，但雙方去年12月已找過醫學專家評估，雙方均已提供相關報告，惟歷經8個月後仍無進展，質疑醫管局存心拖延：「對於如此緊迫和倉卒的安排，實在太不尋常，也有欠公平。」

這樣没完没了的拖延，是否意味著醫管局打算繼續利用「事件尚在法律程序中」為由而不去調查和交待？我們一家就永遠無法替天瑜討回公道同時以後還要繼續面對龐大的醫療開支，無止境地等待。試問一個普通的小家庭，怎樣能對抗財雄勢大的醫管局？ 天瑜爸爸

天瑜父母。（資料圖片/張浩維攝）

天瑜躺臥逾兩年無人道歉及問責

天瑜爸爸反問，為何MIRROR演唱事件可獲府高度重視、火速回應，同樣屬人為疏忽導致的意外，天瑜已在床上躺臥超過兩年，卻從未有人就事件鞠躬道歉、無人下令全面調查、無人願意交代相，更無人要為事件負責。

天瑜於2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」，病情嚴重，瑪麗醫院醫生直指家屬需有心理準備，其後安排轉到兒童醫院接受紓緩治療，及試用兩款新藥，去年初腫瘤變小，可以安排做切除手術，惟至前年5月21日，天瑜在瑪麗醫院做手術期間，心跳停頓52分鐘，令其慘變植物人。

▼8月1日 康文署MIRROR演唱會調查工作小組首次會議▼

